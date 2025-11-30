Alexander Sörloth yeşil ışık yaktı!

AvrupaFutbolSpor

Trendyol Süper Lig'de büyük kulüplerin transfer listesinde olan Alexander Sörloth, Atletico Madrid'in Oviedo'yu yendiği karşılaşmada şov yaptı

Trendyol Süper Lig’de 2019-20 sezonunda formasını giydiği Trabzonspor‘da 49 resmi karşılaşmada 33 gol, 10 asistle zihinlere kazınan Alexander Sörloth, ara transferin ana maddelerinden biri.

29 yaşındaki Norveçli forvetin adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyor.

Atletico Madrid’de teknik direktör Giovanni Simeone’den fazla forma şans bulamadığı için mutsuz olduğu öne sürülen tecrübeli santrfor, 11’de şans bulduğu Real Oviedo karşısında 16 ve 25. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Sörloth, 63. dakikada yerini Julian Alvarez’e bıraktı.

Bu maça kadar iki golü bulunan futbolcunun, İspanya Ligi’ndeki son maçındaki bu performansı sonrası ara transferde ayrılması zor gözüküyor.

Öte yandan art arda ligde altıncı galibiyetini elde eden Atletico Madrid, 31 puanla zirve yarışında iddiasını sürdürüyor.

Barcelona, Alaves’i 3-1 yenerek maç fazlasıyla 34 puanla liderlik koltuğuna otururken 32 puanlı Real Madrid bugün TSİ 23.00’te Girona ile deplasmanda karşılaşacak.

