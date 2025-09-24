Zelenski: Trump’ın desteği Ukrayna için tarihi bir dönüm noktası

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, Trump’ın Ukrayna’nın tüm işgal altındaki topraklarını geri alabileceğini dile getirmesini “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Zelenski: Trump oyunun kurallarını değiştiriyor

Zelenski, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, “Trump kendi başına oyunun kurallarını değiştiren bir lider. Bugün aldığı pozisyon, Ukrayna’nın geleceği için büyük bir fırsat yaratıyor” dedi. Ukrayna lideri, Washington’un güçlü desteğinin Moskova üzerindeki baskıyı artıracağına inandığını belirtti.

Enerji ve yaptırım çağrısı

Trump’ın Avrupa’ya yaptığı Rus petrol ve doğal gaz ithalatını durdurma çağrısına da değinen Zelenski, “Bu çağrı, bizim sahadaki mücadelemizi güçlendirecek. Enerji gelirleri Putin’in savaş makinesini besliyor. Avrupa’nın daha kararlı adımlar atması kritik” dedi.

BM’de güçlü mesaj

Zelenski, BM Güvenlik Konseyi oturumunda da sert ifadeler kullandı. “Moskova Amerika’dan korkar ve her zaman dikkat eder. Bu nedenle Washington’un baskısı kritik önem taşıyor” diyen Zelenski, Ukrayna’nın uluslararası toplumdan daha güçlü bir dayanışma beklediğini vurguladı.

Moskova’dan tepki

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise Zelenski’nin temaslarını küçümseyerek, “Bu sadece bir aktörün dünya turunun New York durağı” ifadelerini kullandı. Moskova, görüşmelerin barışa katkı sunmayacağını savundu.

Avrupa’dan destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Trump’ın Ukrayna’nın zaferine olan inancını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. NATO ülkeleri de Estonya’nın hava sahasının ihlali üzerine acil istişare toplantısı düzenleme kararı aldı.

Savaşın insani bedeli

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin raporuna göre, 2025’in ilk sekiz ayında Ukrayna’daki sivil kayıplar geçen yıla göre %40 arttı. Raporda, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde sivillerin sistematik işkence ve cinsel şiddete maruz bırakıldığı belirtildi.

