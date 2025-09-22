TELE1’de Erdoğan-Netanyahu altyazısı krizi: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE1 televizyon kanalında yayınlanan bir program sırasında ekrana yansıyan “Erdoğan’ın Netanyahu’dan farkı ne?” altyazısı hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin alt bant yazısı olarak ekrana verilmesi hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

TELE1’den özür açıklaması

Yaşanan tartışmanın ardından kanaldan yazılı bir açıklama yapıldı. TELE1 yönetimi, altyazının reji hatası sonucu ekrana yansıdığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Programda Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içermeyen ancak yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz.”

Tartışmalar büyüyor

Söz konusu ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın nasıl bir sürece evrileceği merak konusu oldu.

