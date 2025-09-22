Gündem

TELE1’de Erdoğan-Netanyahu altyazısı krizi: Soruşturma başlatıldı

TELE1 ekranlarında yayınlanan bir programda “Erdoğan’ın Netanyahu’dan farkı ne?” şeklindeki altyazı tartışma yarattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

NationalTurk FR22/09/2025
2 Bir dakikadan az
TELE1 ekranlarında yayınlanan bir programda “Erdoğan’ın Netanyahu’dan farkı ne?” şeklindeki altyazı tartışma yarattı.
TELE1 ekranlarında yayınlanan bir programda “Erdoğan’ın Netanyahu’dan farkı ne?” şeklindeki altyazı tartışma yarattı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE1 televizyon kanalında yayınlanan bir program sırasında ekrana yansıyan “Erdoğan’ın Netanyahu’dan farkı ne?” altyazısı hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin alt bant yazısı olarak ekrana verilmesi hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İçerik gizle
1 TELE1’den özür açıklaması
1.1 Tartışmalar büyüyor

TELE1’den özür açıklaması

Yaşanan tartışmanın ardından kanaldan yazılı bir açıklama yapıldı. TELE1 yönetimi, altyazının reji hatası sonucu ekrana yansıdığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Programda Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içermeyen ancak yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz.”

Tartışmalar büyüyor

Söz konusu ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın nasıl bir sürece evrileceği merak konusu oldu.

Bağlantılar
NationalTurk FR22/09/2025
2 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu