Rıza Akpolat için ev iddiası!

Rıza Akpolat bacanağı üzerinden aldı

Ekol TV’nin haberine göre tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bacanağı üzerinden 5 milyon 250 bin dolarlık evi (yaklaşık 215 milyon TL), 25 milyon lira gösterip satın aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bacanağı Burak Kangal, Acarkent’teki lüks evin alımında para transferini Gökhan Kangal üzerinden gerçekleştirdi.

Evin ortağı Aykut Kocaman

6 oda iki salondan oluşan lüks evin satışı için 5 milyon 250 milyon dolar karşılığında anlaşıldı. Tapuda 25 milyon TL olarak gösterilen evin 25 milyon liralık kısmının hesaba aktarıldığı, kalan tutarın ise valizlerle dolar ve Euro olarak teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ev sahibinin ortağının teknik direktör Aykut Kocaman olduğu ve para transferi sırasında bankada öğrenildi.