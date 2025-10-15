Medyada alarm zilleri çalıyor

Türkiye’de medya çöküyor mu?

Gelişen internet ve teknoloji, gazete ve televizyonları vurmaya devam ediyor. Türkiye’de amiral olarak nitelendirilen gazeteler, tirajda dibe vururken kanallar da daralan reklam pastası ve izleyicinin kaçmasıyla çok zor günler yaşıyor. Usta haber spikeri ve gazeteci Alev Olgay, medyadan son haberleri şu sosyal medya paylaşımıyla verdi: Habertürk‘e Show TV’ye ve Bloomberg HT’ye kayyum atanıyor. Ekol TV 300 çalışanını işten çıkarıyor. Ekotürk’e el konuldu. KRT yayınını durdurma kararı aldı. Kayyum atanan Flash TV’de 150 çalışan işten çıkarıldı. Ekonomim Gazetesi ofisini kapattı. Hürriyet çalışanlarının % 35’inin işten çıkarılacağı konuşuluyor. Cumhuriyet okurlarından yardım istiyor. TV100’de olanlar malumunuz. Son olarak bu halkaya Meltem TV de eklendi. Kanal gündüz yayınlarını durdurma kararı aldı.