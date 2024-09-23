Iron Maiden 2025 konserleri açıklandı: İşte 50. yıl turnesi

Heavy Metal efsanesi Iron Maiden, 2025 ve 2026 için iddialı bir Dünya turnesi duyurdu. İngiliz efsane grubun kuruluşunun 50. yılını kutlayan Run For Your Lives dünya turnesinde grubun ilk 9 albümünden şakılar çalınacak.

Iron Maiden şimdiye kadar dünya turnesi için yalnızca Birleşik Krallık ve Avrupa tarihlerini açıkladı, bu turda grup gelecek yılın Mayıs ve Ağustos ayları arasında 27 stadyumda performans sergileyecek.

Bruce Dickinson: Bambaşka bir seviye olacak

Iron Maiden 2025 konserleri hakkında konuşan vokalist Bruce Dickinson “Gelecek yıl IRON MAIDEN için çok özel bir yıl ve hayranlarımıza hayatlarında bir kez yaşanacak bir canlı deneyim sunacağız. Bu, yüzünüzde bir gülümseme ve boğazınızda bir neşe yaratacak bir tur. Bizi daha önce gördüyseniz, o deneyimi bambaşka bir seviyeye taşımaya hazır olun. Bizi daha önce hiç görmediyseniz, o zaman ne bekliyordunuz? Şimdi neyi kaçırdığınızı bulma şansınız var! IRON MAIDEN kesinlikle sizi yakalayacak!” ifadelerini kullandı.

Grubun uzun süredir menajeri olan Rod Smallwood da, “Maiden’ın 50 yılı ve ben 46’sını izledim! 100 milyondan fazla albüm satıldı ve 64 ülkede ve daha fazlasında 2500’e yakın konser verildi, milyonlarca hayrana ulaştık, hala her saniyeyi seviyoruz ve her turu hayranlarımıza farklı ve heyecan verici bir şeyler sunmak için yeni bir meydan okuma olarak görüyoruz. Ve bu çok özel tur için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz!” dedi.

Iron Maiden iddialı dünya turlarına yabancı olmasa da, bu tur duyurusu bazı hayranlar için sürpriz olabilir, özellikle de grubun ‘veda turu’ dönemine yaklaştığını düşünenler için.

Iron Maiden ile aynı dönemden olan KISS, Ozzy Osbourne ve Aerosmith gibi gruplar veda turlarına çıktılar ve tur kariyerlerini sonlandırdılar.

Bu duyurudan sonra Iron Maiden’ın henüz o aşamada olmadığı ve türünün tek örneği canlı gösterilerini sunmaya devam etmek için tanklarında hala epeyce yakıt olduğu açık.

Iron Maiden 2025 konserleri listesi

27 Mayıs 2025: Budapeşte – Macaristan

31 Mayıs 2025: Prag – Çekya

1 Haziran 2025: Bratislava – Slovakya

5 Haziran 2025: Trondheim – Norveç

7 Haziran 2025: Stavanger – Norveç

9 Haziran 2025: Kopenhag – Danimarka

12-13 Haziran 2025: Stockholm – İsveç

16 Haziran 2025: Helsinki – Finlandiya

21 Haziran 2025: Birmingham – İngiltere

22 Haziran 2025: Manchester – İngiltere

25 Haziran 2025: Dublin – İrlanda

28 Haziran 2025: Londra – İngiltere

30 Haziran 2025: Glasgow – İskoçya

3 Temmuz 2025: Belfort – Fransa

5 Temmuz 2025: Madrid – İspanya

6 Temmuz 2025: Lizbon – Portekiz

9 Temmuz 2025: Zürih – İsviçre

11 Temmuz 2025: Gelsenkirchen – Almanya

13 Temmuz 2025: Padova – İtalya

15 Temmuz 2025: Bremen – Almanya

17 Temmuz 2025: Viyana – Avusturya

19 Temmuz 2025: Paris – Fransa

23 Temmuz 2025: Arnhem – Hollanda

25 Temmuz 2025: Frankfurt – Almanya

26 Temmuz 2025: Stuttgart – Almanya

29 Temmuz 2025: Berlin – Almanya

2 Ağustos 2025: Varşova – Polonya

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