Iron Maiden 2025 konserleri açıklandı: İşte 50. yıl turnesi
Heavy metal müziğin efsane grubu Iron Maiden 2025 konserleri açıklandı. Grubun 50. yılını kutlayacak turnede Türkiye bulunmuyor.
Heavy Metal efsanesi Iron Maiden, 2025 ve 2026 için iddialı bir Dünya turnesi duyurdu. İngiliz efsane grubun kuruluşunun 50. yılını kutlayan Run For Your Lives dünya turnesinde grubun ilk 9 albümünden şakılar çalınacak.
Iron Maiden şimdiye kadar dünya turnesi için yalnızca Birleşik Krallık ve Avrupa tarihlerini açıkladı, bu turda grup gelecek yılın Mayıs ve Ağustos ayları arasında 27 stadyumda performans sergileyecek.
Bruce Dickinson: Bambaşka bir seviye olacak
Iron Maiden 2025 konserleri hakkında konuşan vokalist Bruce Dickinson “Gelecek yıl IRON MAIDEN için çok özel bir yıl ve hayranlarımıza hayatlarında bir kez yaşanacak bir canlı deneyim sunacağız. Bu, yüzünüzde bir gülümseme ve boğazınızda bir neşe yaratacak bir tur. Bizi daha önce gördüyseniz, o deneyimi bambaşka bir seviyeye taşımaya hazır olun. Bizi daha önce hiç görmediyseniz, o zaman ne bekliyordunuz? Şimdi neyi kaçırdığınızı bulma şansınız var! IRON MAIDEN kesinlikle sizi yakalayacak!” ifadelerini kullandı.
Grubun uzun süredir menajeri olan Rod Smallwood da, “Maiden’ın 50 yılı ve ben 46’sını izledim! 100 milyondan fazla albüm satıldı ve 64 ülkede ve daha fazlasında 2500’e yakın konser verildi, milyonlarca hayrana ulaştık, hala her saniyeyi seviyoruz ve her turu hayranlarımıza farklı ve heyecan verici bir şeyler sunmak için yeni bir meydan okuma olarak görüyoruz. Ve bu çok özel tur için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz!” dedi.
Iron Maiden iddialı dünya turlarına yabancı olmasa da, bu tur duyurusu bazı hayranlar için sürpriz olabilir, özellikle de grubun ‘veda turu’ dönemine yaklaştığını düşünenler için.
Iron Maiden ile aynı dönemden olan KISS, Ozzy Osbourne ve Aerosmith gibi gruplar veda turlarına çıktılar ve tur kariyerlerini sonlandırdılar.
Bu duyurudan sonra Iron Maiden’ın henüz o aşamada olmadığı ve türünün tek örneği canlı gösterilerini sunmaya devam etmek için tanklarında hala epeyce yakıt olduğu açık.
Iron Maiden 2025 konserleri listesi
- 27 Mayıs 2025: Budapeşte – Macaristan
- 31 Mayıs 2025: Prag – Çekya
- 1 Haziran 2025: Bratislava – Slovakya
- 5 Haziran 2025: Trondheim – Norveç
- 7 Haziran 2025: Stavanger – Norveç
- 9 Haziran 2025: Kopenhag – Danimarka
- 12-13 Haziran 2025: Stockholm – İsveç
- 16 Haziran 2025: Helsinki – Finlandiya
- 21 Haziran 2025: Birmingham – İngiltere
- 22 Haziran 2025: Manchester – İngiltere
- 25 Haziran 2025: Dublin – İrlanda
- 28 Haziran 2025: Londra – İngiltere
- 30 Haziran 2025: Glasgow – İskoçya
- 3 Temmuz 2025: Belfort – Fransa
- 5 Temmuz 2025: Madrid – İspanya
- 6 Temmuz 2025: Lizbon – Portekiz
- 9 Temmuz 2025: Zürih – İsviçre
- 11 Temmuz 2025: Gelsenkirchen – Almanya
- 13 Temmuz 2025: Padova – İtalya
- 15 Temmuz 2025: Bremen – Almanya
- 17 Temmuz 2025: Viyana – Avusturya
- 19 Temmuz 2025: Paris – Fransa
- 23 Temmuz 2025: Arnhem – Hollanda
- 25 Temmuz 2025: Frankfurt – Almanya
- 26 Temmuz 2025: Stuttgart – Almanya
- 29 Temmuz 2025: Berlin – Almanya
- 2 Ağustos 2025: Varşova – Polonya
Five Finger Death Punch Avrupa’ya geliyor: İşte 2024 Konserleri
Justin Timberlake 2024 Konserleri: Avrupa’da 13 konser