Filenin Sultanları, İtalya’ya boyun eğdi

Filenin Sultanları’ndan üçüncü yenilgi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya’ya 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları‘nda Melissa Vargas, 26 sayıyla en skorer isim oldu. Milletler Ligi’nde 11. maçında 3. yenilgisini alan buna karşın finalleri garantileyen Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki dördüncü maçında 13 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-İTALYA: 2-3

SALON: Omnisport

HAKEMLER: David Fuentes Fernandez (İspanya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

TÜRKİYE: Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Meliha, Eylül, Derya, Saliha)

İTALYA: Sylla, Danesi, Egonu, Degradi, Fahr, Orro, De Gennaro (L) (Cambi, Nervini, Antropova, Giovannini)

SETLER: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15

SÜRE: 119 dakika