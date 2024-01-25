Rio Karnavalı 2024: Bu sene ziyaretçileri neler bekliyor?

Bezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en ünlü festivali ve en büyük karnavalı hakkında bilmeniz gerekenler bu yazımızda. İşte Rio Karnavalı 2024;

Rio Karnavalı nedir?

Rio Karnavalı aslında geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan dini bir kutlamadır.

Sekiz gün boyunca (9-17 Şubat 2024), yaklaşık 500 blok (grupların çaldığı bloklar), tüm Rio de Janeiro şehrini dev bir sokak partisine dönüştürürken, efsanevi Sambódromo’da (Sambadrome) daha ayrıntılı performanslar gerçekleştiriliyor.

Her şey bunaltıcı gelebilir. Ama mesele de bu. Ama gitmeden önce bilmeniz gereken bazı şeyler var.

Karnavalın tamamına gitmek zorunda değilsiniz

Karnaval teknik olarak sekiz gündür ve bunların beşi Brezilya’da resmi tatildir.

Rio de Janeiro, Karnaval öncesi birçok bloka ev sahipliği yapıyor ve Aralık ve Ocak aylarında Sambódromo’da kostümler veya törenler olmadan samba okullarının provalarını görebilirsiniz.

Dolayısıyla Karnaval’ın kesin tarihlerine gelmezseniz endişelenmeyin. Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek için Rio’da en az beş gün geçirdiğinizden emin olun.

Rio’da nerede kalınır

Her mahallenin kendi bloğu olmasına rağmen, aksiyona yakın olmak için Zona Sul’da (Güney Bölgesi) kalmak isteyeceksiniz.

Konaklama için en popüler yerlerden ikisi Ipanema ve efsanevi plaja ev sahipliği yapan Copacabana’dır. Diğer iyi seçenekler Gloria, Flamengo ve Botafogo’dur.

Sanatsal bir mahalle olan Santa Teresa da Carnaval için harika bir konaklama mekanıdır.

Aynı zamanda en iyi bloklardan birine de ev sahipliği yapıyor: Carmelitas.

Düşünülmesi gereken diğer mahalleler arasında Zona Norte’nin herhangi bir yerindeki Rocinha gibi gecekondu mahalleleri ve aşırı gürültülü ve partilerin asla durmadığı Lapa yer alıyor.

Giyinirseniz daha eğlenceli olur

Brezilyalılar karnaval için elinden geleni yapıyor, siz de öyle yapmalısınız!

Cadılar Bayramı’nda olduğu gibi, içine sığacak bir kostüm giyin, ancak kıyafetinizin anlamlı olması gerekmiyor.

Peruk, vahşi elbiseler ve maskeler çok popüler. Renkli giyinmeye de özen gösterin.

Ancak Rio’da yazın en yoğun dönem olduğunu unutmayın, bu nedenle sizi fazla terletecek bir şey seçmeyin.

Rio Karnavalı 2024: Tüm bloklara gidemezsiniz

Bloklar, hem enstrümanlarla hem de hoparlörlerle yüksek sesli müzik eşliğinde ücretsiz sokak partileridir.

Genellikle profesyonel dansçıları içerirler. Rio de Janeiro Karnavalı’nda 453 blok var, hepsini ziyaret etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin.

Rio ilk kez tüm blokları kullanışlı bir web sitesinde listeledi.

Bir isabet listesi yapın. Deneyimlenecek önemli bloklar arasında karnavalı başlatan Bloco das Carmelitas (9 Şubat saat 13:00 Santa Teresa’da); Geçmişi bir asırdan daha eski olan Corda da Bola Preta (10 Şubat sabah 7, Centro’da); Bloco do Sargento Pimenta (12 Şubat sabah 8’de Gloria’da), aynı zamanda Beatles Bloco olarak da bilinen, insanların “Tek İhtiyacınız Olan Aşk” gibi giyinip davrandığı; ve tahta kaldırımda Simpatia é Quase Amor (11 Şubat saat 14:00 Ipanema’da).

Birçok blok sabahın erken saatlerinde başlar, bu nedenle bütün gece parti yapmayı planlıyorsanız fazla uyumayı beklemeyin.

Bir grupla birlikteyseniz bloklar arasında dolaşırken kaybolmanın kolay olduğunu unutmayın.

Sambadrome / Rio Karnavalı 2024

Rio Karnavalının büyük gösterisi, Sambódromo’da dansçıların, müziğin ve dev süslemeli şamandıraların yer aldığı özenli performanslardır.

1984 yılında Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer tarafından konseptlendirilen efsanevi mekan, yaklaşık 100 bin kişi kapasitelidir.

Rio’da, tüm yıl boyunca pratik yaparak ve Sambódromo’daki performanslarına hazırlanarak geçiren 100’den fazla samba okulu vardır.

Biletler ucuz değil ama kaçırmayın. Resmi web sitesi arquibancadas (tribünler) veya camarotes için koltuk satıyor.

Ancak hızlı bir şekilde tükeniyorlar ve 2024 yılı için de tükenmiş durumdalar.

icketmaster ve Viator’da yeniden satış biletleri bulabilirsiniz ancak 100 ABD Doları veya daha fazla ödemeyi bekleyebilirsiniz.

Daha ucuz bilet almanın bir yolu da, ilk kortej geçene kadar beklemek ve girişin dışında, bazı pazarlıklar yaparak, scalper’lardan satın almaktır.

Güvenliğinize dikkat edin

Rio Karnavalı bir dereceye kadar güvenlik riski içerebilir.

Herhangi bir korkutucu olay olmadan karnavalın tadını çıkarabilirsiniz ve muhtemelen çıkaracaksınız. Her yıl Rio’yu ziyaret eden milyonlarca insan bunu yapıyor.

Bu dikkatli olmamanız gerektiği anlamına gelmez. Sağduyu kuralları geçerlidir.

Karanlıkta yalnız yürümeyin. Telefonunuzu sürekli çıkarmayın. Cüzdanınızı arka cebinize veya açık bir çantaya koymayın.

Sahilde uyumayın. Rahat davranışlar sergileyin.

Kredi kartı kullanın

Nakit olarak Brezilya Reali ile ödeme yapabilirsiniz, ancak turistlerin büyük çoğunluğu kredi kartı tercih eder.

Rio’daki çoğu satıcı, hatta sokakta bira kutusu satanlar bile Visa ve Mastercard kullanıyor.

Rio’da metro kullanın

Sokakların bloklarla tıkanmış olduğu ve Rio’nun büyük bir kısmının neredeyse kapalı olduğu bir dönemde, Karnaval sırasında Uber veya taksiler yerine Metro’yu kullanın.

Karnaval sırasında Brezilyalılara yetişmeye bile çalışmayın; onlar bunun için yaratılmışlar ve sizden çok daha fazla deneyime sahipler.

Hayatta kalmak için bazı kurallar: Fırsat buldukça biraz uyuduğunuzdan emin olun.

Güneş kremi kullanın.

Rio Karnavalı tek karnaval değil

Rio Karnavalı Brezilya’daki pek çok karnavaldan sadece biri; hatta en iyisi bile değil.

Pek çok kişi kuzeydoğudaki Bahía eyaletindeki Salvador’un en iyi Karnaval olduğuna inanıyor.

Brezilya’da çok daha az kalabalık ama yine de gitmeye değer birçok farklı Karnaval kutlaması var. Henüz Rio’ya rezervasyon yapmadıysanız başka bir yeri düşünün.

Muhteşem Rio şehrine göz atmadan Rio Karnavalı’ndan dönmeyin.

Yemyeşil dağlar ve muhteşem plajlarla çevrili Rio, tartışmasız dünyanın en güzel şehirlerinden biri.

Rio Karnavalı Turları için WTS ile iletişime geçebilirsiniz

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