Binlerce İspanyol’dan Airbus Protestosu

Binlerce İspanyol Airbus (AIR.PA) çalışanı, başkent Madrid yakınlarındaki fabrikanın dışında bir araya gelerek şirketin yeniden yapılanma planını protesto etti.

COVID-19 salgını, Airbus’un ürettiği uçaklar ve sistemlere olan talebi azaltarak hava taşımacılığını adeta durma noktasına getirdi. Yüzde 4’ü İspanyol hükümetine ait olan şirket, dünya çapında 15 bin, İspanya’da ise 900 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre 41 yıldır Airbus’ta çalışan Jose Luis Collado “Protesto ediyoruz, çünkü COVID-19’un bu geçici durumundan yararlanan şirket 900 işçiden kurtulmak istiyor. Bu geçici bir durum. Geçecek ve neden sokağa atıldığımızı anlamıyoruz” dedi.

Protestocular fabrikadan Getafe belediye binası arasındaki 2 kilometrelik yolu yürüdüler. Getafe belediye başkanı da işçileri destekleyen bir konuşma yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu ayın başında hükümetin ülkede iş tutmanın yollarını bulmak için Airbus ile birlikte çalıştığını, ancak şu ana kadar herhangi bir kurtarma planı hakkında hiçbir ayrıntı yayınlanmadığını söyledi.

Fransa ve Almanya, yaklaşık 5.000 kişi ile işten çıkarmanın en büyük yükünü taşıyacak.

Koronavirüs krizinden önce, Airbus İspanya’da yaklaşık 700 kişiyi işten çıkarmayı planlıyordu.

Son aylarda Japon otomobil üreticisi Nissan Katalonya’daki üç fabrikayı kapatacağını söylerken, Alcoa da (AA.N) Galiçya’nın kuzeybatı bölgesindeki bir alüminyum fabrikasını kapatma aşamasında.