Nepal’de ‘Z Kuşağı’ protestocularıyla ordu, geçici lider seçimi için masada

Nepal’de sosyal medya yasağının ardından patlak veren ve ülkeyi yıllardır gördüğü en şiddetli sokak olaylarına sürükleyen protestoların ardından ordu, geçici lider seçimi için protestocularla yeniden masaya oturdu. Ordu sözcüsü Raja Ram Basnet, görüşmelerin Perşembe günü de devam edeceğini ve sürecin “durumu normale döndürmeye” yönelik olduğunu açıkladı.

Başkent Katmandu’da günlerce süren ve 30 kişinin hayatını kaybettiği, 1.033 kişinin yaralandığı olaylar sonrası sokaklar asker devriyeleriyle sessizliğe büründü. Okullar, üniversiteler ve iş yerleri kapalı kalırken, bazı temel hizmetler yeniden verilmeye başlandı. Yasaklar ise gün boyunca yürürlükte olacak.

Nepal’de ilk kadın başyargıç öne çıkıyor

Protestocuların öne çıkardığı isim, 2016’da Nepal’in ilk kadın başyargıcı olarak atanan 73 yaşındaki Sushila Karki oldu. Karki’nin görevi kabul ettiği, ancak atanmasının anayasal zemine oturtulması için çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor.

Göstericilerden Sujit Kumar Jha, “Biz Sushila Karki’yi dürüst, korkusuz ve sarsılmaz biri olarak görüyoruz. O, doğru seçim. Gerçek konuştuğunda Karki gibi duyulmalı” ifadelerini kullandı. Ancak bazı protestocu gruplar arasında Karki’nin adaylığı konusunda görüş ayrılıkları olduğu da bildirildi.

Hükümet binaları ve oteller ateşe verilmişti

“Z Kuşağı protestoları” olarak anılan gösterilerde hükümet binaları, bakan evleri ve eski Başbakan Oli’nin özel konutu ateşe verilmişti. Katmandu’daki Hilton oteli ve turistik Pokhara kentindeki bazı oteller de saldırılarda hasar gördü.

Katmandu Havalimanı uluslararası uçuşlara açık kalırken, ordu ve sağlık bakanlığı krizi kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü duyurdu. Protestocuların temel talebi ise yolsuzlukla mücadele ve gençlere ekonomik fırsatlar yaratılması.

