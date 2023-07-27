Fatih Altaylı: Akbelen Milletin Umurunda mı?

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kesim başlarken gazeteci Fatih Altaylı da Akbelen konusunu gündemine aldı.

Bugünlerde Akbelen ormanının konuşulduğunu hatırlatan Altaylı, “Muğla Milas’taki Yeniköy Termik Santrali’nin kömür çıkardığı yatakların yanındaki orman. Bir grup çevreci, buradaki ormanlar yok edilmesin, kömüre kurban edilmesin diye direniyor. Bölge köylüleri ve Türk-İş’in bölgedeki temsilciliği de “Bu köylerde yaşayanlar bu termik santralde çalışıyor. Direnişçiler dışardan gelenler, yerel halk kesimden yana” diye açıklama yapıyor.” ifadelerini kullanarak olayı özetledi.

Fatih Altaylı Akbelen ormanı hakkındaki yazısını şöyle sürdürdü:

“Böyle bir durumda “Orman kimindir” sorusu gündeme geliyor, herkesin kendi yaşadığı bölgedeki ormanların geleceğine karar verme hakkı olup olmadığı tartışması çıkıyor. Sonuçta millete ait, mülkiyeti devlette bulunan orman, o ormanları korumakla görevli bakanlığın ve milletin hakkına hukukuna sahip çıkmak için kurulmuş jandarma gözetiminde kesiliyor.

Bir kısım da bağırıyor. Peki sizce bu orman bu milletin umurunda mı!”

İstanbulluların hafta sonu kent çevresindeki ormanlara akın ettiğini söyleyen Altaylı “Akşam evlerine dönerler ve bir sonraki hafta sonu yine aynı ormana aynı şeyi yapmak için bir daha giderler. Dar mahalle aralarında, bitişik nizam apartmanlarda, yeşilden uzak yaşayanların başka nefes alma imkanı zaten pek yoktur. Peki siz hiç bir pazar akşamı ya da pazartesi sabah saatlerinde bu ormanlara gittiniz mi!” diye yazdı.

Fatih Altaylı: Belgrad Ormanı’na, Fatih Ormanı’na bir baktınız mı!

İstanbul çevresindeki ormanların hafta sonu çöplüğe döndüğünü yazan Fatih Altaylı Akbelen konusuna şöyle bağladı:

“Piknik yapılan alanlar tam anlamıyla bir çöplüktür. Ormana yemeye, içmeye, eğlenmeye, hoşça vakit geçirmeye gelenlerin önemli bir bölümü tüm atıklarını, çöplerini piknik yaptıkları yere bırakır giderler.

Geçen hafta sonu İstanbul Belediyesi sadece Belgrad Ormanı’ndan piknikçilerin arkalarında bıraktığı 28 ton çöp toplamış.

Peki sorarım size, bir hafta sonra yine çoluk çocuk toplanıp geleceği ve hoşça vakit geçireceği bir ormanı temiz tutmayı düşünmeyen, arkasında bir leş bırakanlar, kendilerine yüzlerce kilometre uzaktaki, muhtemelen asla görmeyecekleri ve coğrafya bilgisizlikleri nedeniyle nerede olduğunu dahi akıllarına getirmeyecekleri bir ormanın kesilmesini kendilerine dert edinirler mi!

Üç kilometre daha gitmemek için damperindeki hafriyatı ormana döken kamyon sürücüsü kılığındaki öküz, sizce Akbelen ya da başka bir belendeki orman için dertlenir mi! Bu tiplerin ruhunu okumakta mahir siyasetçiler sizce ormanı mı düşünürler yoksa o ormanın kesilmesi sayesinde iş bulan 3000 kişiyi mi!

O yüzden hiç merak etmeyin Akbelen’de de yüz yıllık çamlar kesilir, Yatağan’da da, Kemerköy’de de…”

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