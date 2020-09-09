Son Dakika: Çağlayan Adliyesi’nde Çatışma

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Alınan ilk bilgilere göre Çağlayan Adliyesi C kapısı önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Bölgede bulunan güvenlik görevlileri olaya anında müdahale etti. 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri çevrede güvenliği sağladı.

Çağlayan’da çatışma ile ilgili detaylar birazdan.