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Son Dakika: Çağlayan Adliyesi’nde Çatışma

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nin önünde büyük hareketlilik yaşanıyor. Çıkan silah seslerinin ardından 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Photo of NationalTurk NationalTurk 31 saniye önce
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Alınan ilk bilgilere göre Çağlayan Adliyesi C kapısı önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Bölgede bulunan güvenlik görevlileri olaya anında müdahale etti. 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri çevrede güvenliği sağladı.

Çağlayan’da çatışma ile ilgili detaylar birazdan.

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