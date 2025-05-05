Donald Trump’tan tartışmalı açıklamalar

NBC televizyonunda yayınlanan “Meet the Press” programına konuk olan Donald Trump, hem vatandaşların hem de göçmenlerin anayasal hakları konusundaki sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Anayasada yer alan beşinci ve on dördüncü maddeler kapsamında herkesin yargı sürecinde eşit haklara sahip olması gerektiği belirtilse de Trump bu konuda net konuşmadı.

“Bilmiyorum. Ben bir avukat değilim. Bu konularda kararları benim avukatlarım ve mahkemeler verir,” dedi. Özellikle sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia örneği üzerinden yöneltilen sorulara karşı Trump, yargının süreçleri yavaşlattığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Donald Trump: Kanada’ya savaş açmak gerekmez

Trump, Kanada’nın 51. eyalet yapılması yönündeki söylemleriyle ilgili olarak askeri müdahalenin “çok düşük ihtimal” olduğunu söyledi.

“Kanada konusunda askeri güç kullanmamıza gerek olacağını sanmıyorum. Fakat Grönland için işler farklı olabilir” diyen Trump, Danimarka’nın toprağı olan Grönland’a dair güvenlik gerekçesiyle ilgi gösterdiğini belirtti.

“Biden ekonomisi kötü, iyi olanlar benim dönemimden”

Ekonomik göstergelerle ilgili yorum yapan Trump, ABD ekonomisindeki son çeyrek küçülmesini önceki başkan Joe Biden’a bağladı.

“İyi olan taraflar Trump ekonomisi, kötü olanlar Biden’ın mirası” dedi. Ayrıca kendi döneminde başlatılan vergi ve ticaret politikalarının etkisini sürdürdüğünü iddia etti.

Hegseth görevde kalıyor, Miller’a BMGK yolu kapalı

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevine devam edeceğini vurgularken, Beyaz Saray’dan Birleşmiş Milletler’e büyükelçi olarak atanan Mike Waltz’ın geçici olarak Marco Rubio tarafından temsil edileceğini duyurdu.

Stephen Miller’ın bu göreve uygun olmadığını söyleyen Trump, “Onu çok severim ama bu onun için bir düşüş olur” dedi.

“Kriptoya gönül verdim, para kazanmıyorum”

Trump, kendi çıkardığı kripto para birimi ve diğer iş girişimlerinden kazanç sağladığı yönündeki iddiaları da reddetti.

“Başkanlık bana para kazandırmadı, kaybettirdi” diyen Trump, başkanlık maaşını yeniden devlete bağışladığını söyledi.

TikTok’a yine süre uzatması sinyali

Trump, Çinli ortaklarla yürütülen TikTok pazarlıklarının sürebileceğini, gerekirse yeniden süre uzatabileceğini açıkladı.

“Bu platforma karşı bir sıcaklığım var. Gençler seviyor, popüler. Korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

