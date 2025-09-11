Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine düşürdü.

TCMB’den yapılan açıklamada, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul’un aldığı karar doğrultusunda, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’dan 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 41,5’ten 39’a indirildiği belirtildi.

Açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin ağustos ayında yavaşladığı, ikinci çeyrekte büyümenin öngörülerin üzerinde gerçekleştiği ancak nihai yurt içi talebin zayıf seyrini sürdürdüğünün değerlendirildiği aktarıldı.

Yakın döneme ilişkin verilerin talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret edildiği açıklamada, gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları sürdürdüğü ifade edildi.

“Dezenflasyon süreci desteklenecek”

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurguladı. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçevenin de bu sürece katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” denildi. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği kaydedildi.

PPK toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı da duyuruldu.

