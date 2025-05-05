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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Arif Aras’a yeni iddianame

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında hazırlanan yeni iddianamede, “zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan adli para cezası talep edildi.

NationalTurk FR05/05/2025
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında yeni iddianame hazırlandı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında yeni iddianame hazırlandı.
WTS ile Ayın Fırsatları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, zincirleme şekilde “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırladı. Savcılık, iki ismin 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

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1 Suçlamalar: Algı oluşturmak, güveni sarsmak
1.1 “Manipülatif açıklamalar”
1.2 Davalar birleştirildi
1.2.1 13 Şubat’taki konuşmalar sonrası süreç başladı
1.3 Zeybekçi’den tepki: Mevcutlu götürülmesi şık değil

Suçlamalar: Algı oluşturmak, güveni sarsmak

İddianamede, Turan ve Aras’ın Bolu’daki yangın, Erzincan İliç’teki maden faciası, bazı belediyelerle ilgili gelişmeler, kayyum atamaları ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili adli süreçler gibi konularda kamuoyunda algı oluşturdukları, yargı süreçlerini etkiledikleri ve kamu güvenini zedeledikleri öne sürüldü.

“Manipülatif açıklamalar”

İddianamede, şüphelilerin açıklamalarının düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı, “hukukun üstünlüğü” vurgusu üzerinden yargıya güveni sarsmaya çalıştıkları belirtildi. Aynı zamanda TÜSİAD’daki konumlarından güç alarak “manipülatif açıklamalarla” kamu barışını bozdukları ifade edildi.

Davalar birleştirildi

Yeni hazırlanan iddianame, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan yargılandıkları ve 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen davayla ilişkilendirilerek İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

13 Şubat’taki konuşmalar sonrası süreç başladı

Soruşturmanın temelinde TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta yaptığı genel kurulda Ömer Aras’ın yaptığı konuşma yer alıyor. Aras’ın “toplumda derin endişe oluştuğu” yönündeki açıklamalarıyla başlayan süreçte Turan’ın da hedef alındığı ifade edildi.

Zeybekçi’den tepki: Mevcutlu götürülmesi şık değil

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Orhan Turan’a yapılan işlemle ilgili “mevcutlu ifadeye götürülmesi şık değildir” yorumunu yaparak uygulamayı eleştirmişti.

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NationalTurk FR05/05/2025
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