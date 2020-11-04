Odatv: Yiğit Bulut Koronavirüse Yakalandı

Bir dakikadan az

19 Bir dakikadan az

Odatv’nin haberine göre Yiğit Bulut koronavirüse yakalandı.Bulut’un koronaya yakalandığından ötürü tedavi olduğu öğrenildi.

Odatv’nin haberi;

Ne zaman dolar konusu tartışılsa, akla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut geliyor. Zira Yiğit Bulut, geçmişteki dolar “analizleriyle” sık sık gündem oluyor.

Hal böyleyken…

Odatv olarak, doların Türk lirası karşısındaki önlenemez yükselişi sonrası Yiğit Bulut’un ortalarda olmamasına dikkat çekmiştik. Yiğit Bulut’un Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda da pek gözükmediğini aktarmıştık.

KORONA OLDU

Özetle…

Türk Lirası değer kaybederken, herkesin aklındaki soruyu sormuş ve “Yiğit Bulut nerede” demiştik.

Yanıtını yine biz verelim…

Odatv olarak, konuyu Yiğit Bulut’un sekreteryasına da sorduk. Ancak yanıt alamadık.

Gelin görün ki…

Odatv’nin edindiği bilgilere göre, Yiğit Bulut’un kovid testi pozitif çıktı. Bulut’un koronaya yakalandığından ötürü tedavi olduğu öğrenildi.