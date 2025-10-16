Trump: CIA artık Venezuela’da operasyon yapacak

Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında CIA’ya verilen yeni yetkilerin, Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı başlatılan gizli operasyonların bir parçası olduğunu söyledi.

Trump’tan çok konuşulan açıklama

ABD Başkanı Trump, “Venezuela’dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ama biz artık kara yoluyla da durduracağız,” ifadelerini kullandı.

Trump, doğrudan Maduro’yu hedef almadığını belirtse de, Venezuela yönetiminin “ısıyı hissettiğini” söyledi:

“Venezuela baskı altında. Ama birçok ülke de baskı hissediyor. Ülkemizin başkalarının yaptığı yanlışlar yüzünden mahvolmasına izin vermeyeceğiz.”

ABD ordusu Venezuela açıklarında vurdu

Trump’ın açıklamaları, ABD ordusunun Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği hava saldırısının ertesi gününe denk geldi.

Olayda altı kişi hayatını kaybetti. Bu, son aylarda ABD’nin Venezuela açıklarında gerçekleştirdiği beşinci saldırı oldu. Maduro yönetimi bu gelişme üzerine ülke genelinde “olağanüstü hâl” ilan etmeye hazırlandığını duyurdu.

ABD yönetimi, hedef alınan teknelerin gerçekten uyuşturucu taşıyıp taşımadığına dair kamuoyuna kanıt sunmazken, Beyaz Saray yetkilileri saldırıların “genişletilmiş hukuki çerçeve”ye dayandığını savundu.

Kongre’de yetki tartışması

Trump’ın bu adımı, Kongre’de tepki topladı. Demokrat Senatör Peter Welch, “Başkan, hiçbir denetim olmadan ölüm kararları alıyor. Bu kabul edilemez,” derken; Cumhuriyetçi Rand Paul da kararı eleştirdi.

Ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, Trump’a destek vererek “Yapması gerekeni yapıyor,” dedi.

Muhalefetten destek çağrısı

Öte yandan geçtiğimiz hafta 2025 Nobel Barış Ödülü’nü alan Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, CNN’e verdiği demeçte Trump’tan daha fazla destek istedi.

Machado, Maduro rejimini “suç örgütüne dönüşmüş bir narkoterör yapısı” olarak tanımladı ve “Ülkemize karşı yürütülen savaşı durdurmak için uluslararası yardıma ihtiyacımız var,” dedi.

Operasyonların kapsamı genişliyor

Pentagon kaynakları, son iki ayda Karayipler’de düzenlenen en az bir ABD hava saldırısında Kolombiyalı vatandaşların da hedef alındığını açıkladı.

Bu durum, ABD’nin “uyuşturucu ile mücadele operasyonlarının” Venezuela sınırlarını aşarak bölgedeki diğer ülkelere de yayıldığını gösteriyor.

