Halkidiki’de lüks plaj eğlenceleri yükselişte

Yunanistan’ın kuzeyindeki Halkidiki, yıllar boyunca huzurlu tatil köyleri ve sakin plajlarıyla anılıyordu. Ancak 2025 itibarıyla manzara değişti. Özellikle Kassandra Yarımadası’nda sahil deneyimleri, yüksek standartlı eğlence ve VIP hizmetlerle yeniden şekilleniyor. Ön sırada denize birkaç metre mesafedeki masa ya da şezlonglar için yüzlerce euro ödeniyor; canlı DJ performansları, şişe servisleri ve özel alanlarda düzenlenen etkinliklerle Halkidiki, Ibiza ve Mykonos’u aratmayan bir enerjiye bürünüyor. Bu yeni dalga, bölgeyi sadece tatilciler için değil, yatırımcılar için de cazip bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Halkidiki’de lüks plaj eğlencelerinin yarattığı yeni çekim

Artık Halkidiki plajında bir gün geçirmek, sadece güneşlenmek ve denize girmekten ibaret değil. VIP paketler, minimum harcama zorunlulukları ve özel alanlarda düzenlenen eğlenceler, bölgeyi yüksek gelir grubuna hitap eden bir tatil destinasyonu haline getirdi. Bu yeni eğilim, yabancı turistlerin bölgeye ilgisini artırırken, konaklama ve gayrimenkul talebini de tetikliyor.

Paliouri Villaları: Lüks yaşam ve yatırım fırsatı

Kassandra’nın gözde noktalarından Paliouri’de hayata geçirilen villa projesi, bu yükselen trendin en somut yansıması. Glarokavos Körfezi’ne birkaç dakika mesafede yer alan Paliouri Villaları, modern tasarımları, özel havuzları ve kesintisiz deniz manzaralarıyla öne çıkıyor. 142 metrekarelik geniş yaşam alanları, akıllı ev sistemleri, özel otopark ve güvenlik hizmetleriyle hem konfor hem de prestij sunuyor.

Golden Visa avantajıyla oturum imkânı

Paliouri Villaları, Yunanistan’ın Golden Visa programına uygun yatırım seçenekleri arasında bulunuyor. 400.000 euro üzerindeki yatırımla hem yatırımcı hem de ailesi oturum hakkı kazanabiliyor. Vizesiz Schengen seyahati, hızlı başvuru süreci ve sekiz aile üyesini kapsama avantajı projeyi cazip kılıyor. Villaların fiyatları 650.000 eurodan başlıyor ve bu da Golden Visa için gerekli eşik değerini fazlasıyla karşılıyor.

Yatırımcılar için kazançlı dinamikler

Bölgedeki mülk değerleri son üç yılda yüzde 22’nin üzerinde artış gösterdi. Turizmde yükselen lüks eğlence trendi, kira getirilerini artırırken gayrimenkul değerlerini de yukarı çekiyor. Paliouri Villaları, isteğe bağlı kiralama programlarıyla yatırımcılara ek gelir imkânı sağlıyor. Projede tek bir villa ile iki ayrı Golden Visa alma olanağı, aileler için stratejik bir avantaj sunuyor.

Halkidiki’de geleceğe yatırım

Lüks plaj eğlencelerinin yükselişi, Halkidiki’yi hem tatil hem de yatırım açısından öne çıkan bir destinasyon haline getirdi. Bölgedeki artan yabancı talebi, turizm potansiyeli ve gayrimenkul değerlerindeki sürekli yükseliş, Paliouri Villaları’nı hem yaşamak hem de kazanç sağlamak isteyenler için eşsiz bir seçenek haline getiriyor.

