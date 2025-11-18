İsmail Saymaz: Türklerin Avrupa’da yeni durağı Halkidiki

Türk vatandaşlarının son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde oturum izni alabilmek amacıyla gayrimenkul yatırımlarına hız verdiği bilinirken, en yoğun talebin Yunanistan’a yöneldiği ifade ediliyor. Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Türklerin Avrupa’daki alternatif yaşam, serbest dolaşım ve eğitim imkânı hedeflerinde ilk tercihinin Halkidiki olduğunu vurguladı. Saymaz, bölgeye yönelen yatırım talebinde Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları’nın aktif olarak rol aldığını dile getirdi.

Golden Visa talebinde yükseliş ve Türk yatırımcı profili

Yunanistan’ın Golden Visa programı, Avrupa Birliği dışındaki yatırımcılara belirli bir yatırım karşılığında uzun süreli oturum izni sağlıyor. Program, aile bireylerinin tamamına oturum hakkı tanıması, yenilenebilir olması, Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat ayrıcalığı sunması ve eğitim-sağlık hizmetlerine erişim imkânı sağlaması nedeniyle Türk yatırımcıların öncelikli seçenekleri arasında yer alıyor. Gayrimenkul satın alınarak ilerleyen bu süreçte oturum izni süresi beş yıl olarak düzenleniyor ve yatırım sürdüğü sürece yenilenebiliyor.

Güncel yatırım şartları ve limitler

2025 itibarıyla Yunanistan Golden Visa programında gayrimenkul satın alımı en çok tercih edilen yöntem olmaya devam ediyor. Büyük şehir merkezleri ve yoğun turizm bölgelerinde yatırım alt sınırı 500.000 euroya yükselirken, bazı az yoğun bölgelerde 250.000 euroluk seçeneklerin devam ettiği belirtiliyor. Programda sabıka kaydı beyanı, sağlık sigortası zorunluluğu, resmi belgelerin hazırlanması ve başvurunun avukat aracılığıyla yürütülmesi süreçleri öne çıkıyor.

Halkidiki’de yükselen yatırım projesi: Paliouri Villaları

Halkidiki’nin Paliouri bölgesinde konumlanan Paliouri Villaları, Kassandra Yarımadası ve Glarokavos Körfezi çevresinde yer alıyor. Doğal doku içerisinde tasarlanan proje, deniz manzarası, mimari tercihleri ve yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor. Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları tarafından geliştirilen proje, hem yaşam standardı hem de uzun vadeli kazanç hedefleyen yatırımcılar için seçenek sunuyor.

Projenin arazi ve mimari yapısı

Paliouri Villaları, modern yaşam alanları ve donatı özellikleriyle planlanan bağımsız konutlardan oluşuyor. Her bir ünitede geniş kapalı yaşam alanı, özel havuz, peyzajlı bahçe, deniz manzarası, özel otopark ve güvenlik sistemi bulunuyor. Akıllı ev altyapısı, güvenli site yaşamı ve çevresel niteliklerin korunmasına yönelik tasarım detayları projeye dahil ediliyor. Konum itibarıyla Glarokavos Plajı’na yakın olması, bölgeyi hem yaşam hem tatil evi kullanımında avantajlı hale getiriyor.

Yatırım getirisi ve program uyumu

Paliouri Villaları, Golden Visa programı ile uyumlu olmasıyla öne çıkıyor. Minimum yatırım eşiğini aşan satış fiyatları ve bölgenin yıllık değer artışı, projeyi uzun vadeli gayrimenkul yatırımı bakımından cazip bir seçeneğe dönüştürüyor. Kısa ve uzun dönem kira potansiyeli, lokasyonun turizm odaklı talep görmesiyle birleştiğinde yatırımcılara ek gelir imkânı sunuyor. Projenin dikkat çekici özelliklerinden biri, tek villa üzerinden çift Golden Visa alınabilmesi; bu uygulama ana yatırımcıyla birlikte bir başka ana aile bireyinin ayrı oturum hakkı elde etmesini mümkün kılıyor.

Aztek Gayrimenkul sürecin tamamında yer alıyor

Yurt dışı mülk edinme süreçlerini yasal, güvenli ve şeffaf uygulamalarla yürüttüğünü belirten Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları, yatırımcıları yerinde inceleme turlarıyla destekliyor. Tapu, vergi, oturum izni dosyalarının hazırlanması, kira yönetimi, piyasa analizleri ve başvuru sürecinin yönlendirilmesi hizmet modelleri arasında yer alıyor.

Halkidiki’nin yatırım gücü

Bölge, turizm hareketliliği ve doğal yapısıyla uluslararası gayrimenkul yatırımlarında görünürlüğünü artırıyor. Artan talep, Paliouri ve çevresinin gayrimenkul değerlerinde son yıllarda çift haneli büyüme oranlarına işaret ediyor. Coğrafi avantaj, doğal plaj dokusu, gelişmeye açık konut stoğu ve uluslararası yatırımcı ilgisi, Halkidiki’yi uzun vadeli yatırım haritasında stratejik konuma yerleştiriyor.

