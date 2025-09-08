Halkidiki’nin yükselen değeri: Paliouri Villaları

Kültür Bakanı Lina Mendoni’nin açıkladığı 17 milyon avroluk kültürel projelerle yeniden gündeme gelen Halkidiki, yalnızca tarihi ve doğal mirasıyla değil, aynı zamanda yatırımcıların ilgisini çeken gayrimenkul fırsatlarıyla da öne çıkıyor. Son yıllarda yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Halkidiki, turizm potansiyeli ve sürekli artan gayrimenkul değerleriyle stratejik bir yatırım noktası haline gelmiş durumda. Özellikle Paliouri’de yer alan Aztek Gayrimenkul imzalı villa projesi, hem Golden Visa avantajıyla hem de sunduğu lüks yaşam standardıyla dikkat çekiyor.

Halkidiki’nin cazibesi

Ege Denizi’nin eşsiz kıyı şeridiyle çevrili Halkidiki, ödüllü plajları, berrak denizi ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Son dönemde yapılan devlet yatırımlarıyla kültürel mirasın korunması, doğal alanların iyileştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi bölgenin değerini artırıyor. Bu gelişmeler, Halkidiki’yi yalnızca bir tatil destinasyonu değil aynı zamanda güvenli ve kazançlı bir yatırım bölgesi haline getiriyor.

Paliouri villalarıyla lüks yaşam

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları tarafından geliştirilen Paliouri Villaları, Glarokavos Körfezi’ne yakın konumuyla ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Modern tasarımlarıyla öne çıkan villalar 142 metrekarelik kapalı alanlarıyla ferah yaşam alanları sağlıyor. Her villada özel havuz ve peyzajlı bahçe yer alırken, açık deniz manzarası bölgenin doğal güzelliğini evin içine taşıyor. Özel otopark, güvenlik sistemleri ve akıllı ev teknolojileriyle donatılan villalar, konforu modern yaşam standartlarıyla birleştiriyor. Glarokavos Plajı’na sadece birkaç dakika uzaklıkta yer alan proje, büyüleyici gün batımı manzaralarıyla da fark yaratıyor.

Golden Visa avantajı

Paliouri Villaları yalnızca yaşam alanı değil, aynı zamanda Yunanistan Golden Visa programına uyumlu stratejik bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. 400 bin euro üzerindeki yatırımlar sayesinde yatırımcılar ve aileleri kısa sürede oturum hakkı elde edebiliyor. Schengen ülkelerine vizesiz seyahat imkânı sunan bu programda süreç 120 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıyor ve sekiz aile üyesini kapsıyor. Üstelik Paliouri Villaları’nın 650 bin eurodan başlayan fiyatları, yatırımcıya Golden Visa eşiğini kolayca aşan güvenli bir seçenek sunuyor. Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de tek bir villa ile iki ayrı Golden Visa hakkı tanıması. Bu avantaj, hem ana yatırımcıya hem de ailedeki başka bir bireye ayrı ayrı oturum izni alma imkânı veriyor.

Aztek Gayrimenkul güvencesi

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları, yatırımcılara yalnızca mülk değil, uçtan uca bir güvence sunuyor. Tapu devri, vergi ve oturum süreçlerinde şeffaf yasal danışmanlık sağlanırken, yerinde mülk gezileriyle karar verme süreci kolaylaştırılıyor. Yatırım sonrası kira yönetimi ve gelir analizleriyle maksimum getiri hedefleniyor. Ayrıca Golden Visa başvurularında profesyonel destek verilerek sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi sağlanıyor.

Halkidiki’de yatırım fırsatı

Son üç yılda Halkidiki’deki gayrimenkul değerleri yüzde 22’nin üzerinde artış gösterdi. Turizm sezonunun tüm yıla yayılması amacıyla yapılan devlet yatırımları, bölgenin yalnızca tatil için değil uzun vadeli yatırımlar için de güçlü bir adres olduğunu ortaya koyuyor. Bu dinamikler, Paliouri Villaları’nı hem prestijli bir yaşam alanı hem de güvenli bir yatırım aracı haline getiriyor.