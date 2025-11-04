Halkidiki’de Paliouri Villaları yatırımcıların yeni gözdesi

Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Halkidiki Yarımadası, son yıllarda Avrupa’nın en gözde yatırım ve tatil bölgelerinden biri haline geldi. “Üç Parmak” olarak da bilinen bölge, maviyle yeşilin buluştuğu sahil köyleri, antik tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yatırımcıyı ve tatilciyi kendine çekiyor.

Halkidiki’de denizle iç içe yeni yaşam konsepti

Bu benzersiz coğrafyada konumlanan Paliouri Villaları, Kassandra Yarımadası’nın güneyinde, Glarokavos Körfezi’ne sadece birkaç dakika mesafede yer alıyor. Proje, doğayla iç içe yaşamı modern mimariyle buluşturarak lüksü sade bir zarafetle sunuyor.

Modern mimari, deniz manzarası ve yüksek konfor bir arada

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları imzasını taşıyan proje, 142 metrekarelik geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Her villa;

Özel havuz,

Peyzajlı bahçe,

Özel otopark ve

Akıllı ev sistemleri gibi ayrıcalıklara sahip.

Ayrıca site içinde güvenlik, konsiyerj hizmeti ve yıl boyu mülk bakım desteği bulunuyor. Akdeniz yaşam tarzını modern bir düzende sunan bu proje, hem yazlık ev arayanlar hem de yatırımcılar için özel bir alternatif oluşturuyor.

Golden Visa ile Avrupa’ya kapı aralıyor

Paliouri Villaları, Yunanistan Golden Visa programı kapsamında yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor.

000 € yatırım ile oturum izni

Schengen bölgesine vizesiz seyahat

120 gün içinde başvuru tamamlanma süreci

8 aile üyesine kadar kapsama alanı

Villaların fiyatları 650.000 €’dan başlıyor ve bu rakam Golden Visa eşiğini aşarak yatırımcılara çift oturum izni imkânı sağlıyor.

Yüksek değer artışı ve kira getirisi potansiyeli

Bölgedeki gayrimenkul fiyatları son üç yılda %22’nin üzerinde artış gösterdi. Halkidiki, özellikle yaz aylarında turist yoğunluğu nedeniyle kısa dönem kiralamalar açısından da oldukça kârlı bir pazar oluşturuyor. Aztek Gayrimenkul’ün sunduğu kira yönetimi ve yatırım dönüş analizi hizmetleri, yatırımcıların kazançlarını maksimize etmesine olanak tanıyor.

Yatırımcılara tam hizmet güvencesi

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları, Türkiye’den Yunanistan’a yatırım yapmak isteyen müşterilerine uçtan uca destek sunuyor.

Yasal danışmanlık ve tapu devri süreci

Yerinde mülk gezisi ve rehber turlar

Golden Visa başvuru desteği

Kira yönetimi ve yatırım optimizasyonu

Bu bütüncül hizmet modeli, Paliouri Villaları’nı yalnızca bir konut projesi değil, güvenli bir uluslararası yatırım fırsatı haline getiriyor.

Halkidiki: Yunanistan’ın yükselen değeri

Selanik’e 1,5 saatlik mesafede bulunan Halkidiki, hem doğası hem stratejik konumu sayesinde son yıllarda Avrupa’daki en cazip gayrimenkul pazarlarından biri haline geldi. Bölge, turizm gelirlerindeki artış, altyapı yatırımları ve uluslararası yatırımcı ilgisiyle önümüzdeki dönemde daha da değer kazanması beklenen bir merkez konumunda.

