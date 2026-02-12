Epstein davasında yeni iddia: Kraliçe Elizabeth

Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, oğlu Andrew Mountbatten-Windsor’un Jeffrey Epstein mağduru Virginia Giuffre’ye ödemeyi kabul ettiği anlaşma kapsamında 7 milyon sterlin borç verdiği iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Kraliyet Ailesi üyeleri söz konusu ödemenin önemli bölümünü ortaklaşa karşıladı.

Ödeme için Kraliyet Ailesi’nden borç alındığı iddiası

Haberde, Giuffre’yle reşit olmadığı dönemde ilişkiye girdiği iddia edilen Andrew Mountbatten-Windsor’un, hakkında yapılacak şikayetlerin önüne geçmek amacıyla 2022’de 12 milyon sterlinlik bir ödeme yapmak istediği öne sürüldü. Bu tutarın 7 milyon sterlininin Kraliçe Elizabeth’ten, 3 milyon sterlininin Prens Philip’e ait mülklerden, 1,5 milyon sterlininin ise o dönem Galler Prensi olan Kral 3. Charles’tan borç alındığı iddia edildi.

Saray kaynaklarına dayandırılan açıklamalarda, yaklaşık dört yıl önce alınan bu borcun henüz geri ödenmediği, Mountbatten-Windsor’un İsviçre’deki dağ evini satarak borcu kapatmak istediği ancak satışın borcu karşılamaya yetmediği ileri sürüldü.

Buckingham Sarayı’ndan bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada, “Andrew, Epstein’le ilişkisinin boyutuna dair kendi ailesine yalan söyledi. Andrew’ü suçlayan Giuffre’ye verilecek parayı ödediler. Yalanları satın aldılar ve problemden kurtulması için yardım ettiler. Andrew’ün içinde olduğu skandal nedeniyle kalbi kırık olan Kraliçe, oğlunu çok sevdiği için onun Kraliyet Ailesi’nden uzaklaştırılmasıyla yüzleşmek istemedi.” ifadelerine yer verildi.

Aynı kaynak, Prens Philip’ten gelen parayla ilgili olarak, “Edinburgh Dükü, biriktirdiği paranın sus payı olarak ödeneceğini tahmin edemezdi.” dedi.

Unvanları elinden alınmıştı

Andrew Mountbatten-Windsor’un Epstein’le yakın ilişkisi daha önce ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde de yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre henüz 17 yaşındayken Andrew’la ilişkiye girdiğini iddia etmişti. İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi’ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etmişti. Daha sonra artan baskılar ve yeni belgelerin ardından “Prens” unvanı da elinden alınmıştı.

Bu süreçte Mountbatten-Windsor’un Royal Lodge malikanesini düşük kira bedeliyle kullanması ve masraflarının kamu kaynaklarıyla karşılandığı iddiaları da kamuoyunda tartışma konusu olmuş, konu parlamentoda gündeme gelmişti.

Tartışmalar sürerken taşındı

Artan baskıların ardından Mountbatten-Windsor’un Windsor Kalesi’ndeki evini boşaltarak Kral Charles’ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşındığı bildirildi.

Öte yandan eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein’le arkadaşlığının gündeme gelmesi sonrası bazı vakıf ve kuruluşların Ferguson’la ilişkilerini sonlandırdığı, adını taşıyan Sarah Vakfı’nın ise kapanma kararı aldığı aktarıldı.

