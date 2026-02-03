Burak Oğraş dosyası, Epstein belgeleriyle yeniden gündemde

Antalya’da staj yaptığı otelde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın ölümü, aradan geçen yıllara rağmen aydınlatılamadı. Resmi kayıtlara “intihar” olarak geçen olayda, Burak’ın cep telefonunun kaybolması ve bir daha bulunamaması, dosyadaki en karanlık başlıklardan biri olarak öne çıktı. Baba Murat Oğraş, oğlunun öldürüldüğü iddiasını 2011’den bu yana sürdürürken, ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarında Rixos Otel’e dair yazışmaların ortaya çıkması, dosyayı yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Burak Oğraş’ın cansız bedeni havuzda bulundu

Burak Oğraş, staj yaptığı Rixos Otel’de bir gece hayatını kaybetti. Cansız bedeni otelin havuzunda bulundu. Olay kısa sürede “intihar” olarak kayıtlara geçti ancak Burak’ın cep telefonu hiçbir zaman bulunamadı. Ailesi, telefonun kaybolmasının ölümün seyrine dair kritik bir ayrıntı olduğunu savundu.

Baba Oğraş: O gece neye tanık oldu?

Acılı baba Murat Oğraş, yıllardır aynı soruyu soruyor. Oğlunun, ölümünden önce otelde yaşanan bir olaya tanıklık ettiğini ve bunu cep telefonuyla kaydetmeye çalıştığını öne süren Oğraş, telefonun bu nedenle yok edildiğini iddia ediyor. Oğraş’ın bu yöndeki açıklamaları, dosyanın kapanmasına rağmen tartışmaların sürmesine yol açtı.

Emniyet müdürüydü, sonra otelde yönetici oldu

Burak Oğraş’ın ölümünün yaşandığı dönemde Antalya Emniyet Müdürü olan Ali Yılmaz, daha sonra Rixos Otel’de üst düzey yönetici olarak görevlendirildi. Yılmaz, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, Burak’ın babasının kendisini gündemde tutmaya çalıştığını savunmuş, buna rağmen herhangi bir dava açmadığını belirtmişti.

Epstein belgelerinde Rixos yazışmaları

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde, Epstein’in 2010 yılında Antalya’ya yaptığı ziyarete ilişkin e-posta yazışmaları yer aldı. Yazışmalarda Epstein’in Antalya’daki Rixos Otel’den övgüyle söz ettiği, spa ve masaj hizmetlerine dair ifadeler kullandığı görüldü.

Kamuoyunda artan soru işaretleri

Epstein skandalına dair belgelerde Türkiye bağlantılarının da yer alması, Burak Oğraş’ın ölümüyle ilgili şüpheleri artırdı. Sosyal medyada ve kamuoyunda, olayın yeniden ve bağımsız biçimde araştırılması gerektiğine yönelik çağrılar yükseldi.

Adalet arayışı yıllardır sürüyor

Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, hukuki mücadelesini aralıksız sürdürürken, benzer şekilde çocuklarını şüpheli şekilde kaybeden ailelerle de dayanışma içinde. Yıllar geçmesine rağmen cevaplanmayan sorular, dosyanın hâlâ kapanmadığını gösteriyor.

