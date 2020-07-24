Muharrem İnce Sultanahmet’te Kıldı “Sevabı Az Mı?”

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CHP’li Muharrem İnce, 86 yıl sonra bugün ibadete açılan Ayasofya Camii’ne değil, hemen yanındaki Sultanahmet’e gitmeyi tercih etti. Muharrem İnce Sultanahmet fotoğrafları sosyal medyada büyük ses getirdi.

Ayasofya 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açıldı. Ayasofya Camii’nde bugün kılınan ilk Cuma namazı öncesi CHP’li Muharrem İnce’nin de Ayasofya’ya gideceği iddia edilmişti.

Ayasofya’ya davet tartışmaları sırasında Muharrem İnce “Davet gelirse giderim sözünü” yoğun katılım olur, pandemi koşullarına özel önlemler alınır düşüncesiyle söyledim. Bir önlem alınmayacaksa sorun yok. Namaza çağrının ezan olduğunu “Tayyip Erdoğan’a dokunmak ibadettir” diyenlerden öğrenecek halimiz yok.” ifadelerini kullanmıştı.

İnce bugün cuma namazını Sultanahmet’te kıldıktan sonra ise şu mesajı paylaştı;