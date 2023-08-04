Fatih Altaylı WWF ve Çevreci Örgütlerin Kirli İlişkilerini Yazdı

LİMAK’ın patronu Nihat Özdemir’in kızı Ebru Özdemir’in WWF mütevelli heyeti üyesi olduğunun ortaya çıkmasının ardından yaşananları aktaran Fatih Altaylı WWF ve diğer örgütleri yazdı.

Fatih Altaylı WWF yazısında Ebru Özdemir’in WWF üyesi olduğunun ortaya çıkmasından sonra yaşananları şöyle aktardı:

“Ebru Özdemir’in ne iş yaptığını daha önce hiç fark etmeyen ve kendisini bir hippi grubunun lideri zanneden WWF Türkiye de “Aaaa, çok fena kandırılmışız. Meğer bu hanımefendi enerji alanında da büyük yatırımları olan bir şirketin sahibiymiş. Tüh nasıl da böyle bir tongaya bastık.” diyerek Ebru Özdemir’i mütevelli heyet üyeliğinden çıkarmıştı. Biz de “yemiştik.”

Yahu o dev şirketler olmasa, bu gibi kuruluşlar parasızlıktan perişan olur. Yıllardır en bilinen çevreci örgütler, özellikle fosil yakıt şirketlerinden, madencilik devlerinden, genetiği ile oynanmış tohumların en bilinen üreticilerinden büyük fonlar almakla suçlanırlar.

Çevre savaşçılığı dendiği zaman akla ilk gelen kurum olan Greenpeace ile ilgili olarak bu tip suçlamaların yer aldığı yüzbinlerce sayfa internette bulunabilir. Greenpeace ise bu suçlamalara karşı “Biz ne hükümetlerden ne şirketlerden tek kuruş almayız. Bizim bağışçılarımız sadece kişilerdir” diye kendini savunur ama bunca kaynağın tekil kişiler ile sağlanmasının zorluğu bu savunmaların inandırıcılığını oldukça azaltır.”

Fatih Altaylı: WWF’nin Elle Tutulur Yanı Yok

Özdemir’i üyelikten atan WWF’nin vicdanını ve imajını temizlemeye çalıştığını vurgulayan Altaylı, “WWF’in bu konuda elle tutulur tarafı yoktur. Ebru Özdemir’i mütevelli heyetinden atan Vakfın, dünyanın en zengin iş insanlarından aldığı paralar, bu iş insanlarının içinde bulunduğu sanayi kolları nedeniyle zaten yeterince tartışma konusu iken Fon’un ayrıca dünyanın en tartışmalı şirketleri ile de parasal ilişkileri olduğu çok da gizli değildir. WWF’in kurumsal destekçileri arasında “evil company” yani şeytani şirket olarak bilinen Monsanto vardır. Monsanto, Vietnam Savaşı sırasında ABD ordusunun kullandığı ve Kamboçya halkını katleden, hâlâ sakat doğumlara neden olan “Agent Orange”ı üreten şirkettir. Tartışmalı pek çok yapay tatlandırıcının da üreticisi ve patent sahibidir.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin en büyük alüminyum üreticisi ve doğaya en çok zarar veren 13. şirket olan Alcoa’nın da WWF destekçisi olduğunu yazan Fatih Altaylı WWF destekçilerini anlatmaya şöyle devam etti:

“Keza Marine Harvest adlı dünyanın bir numaralı somon balığı üreticisi de WWF’in destekçisidir ve Marine Harvest işlettiği somon balığı çiftlikleri ile doğaya büyük zarar vermekle suçlanan bir şirkettir. Hepinizin yakından bildiği Cargill de tahmin edebileceğiniz üzere bir WWF destekçisidir. Dünya petrol devlerinin WWF’in destekçisi olduğu ise zaten çok bilinen bir sırdır. Hatta 14 yıl boyunca Shell’in yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan John Loudon, aynı yıllarda 5 yıl boyunca WWF’in de başkanıydı. WWF’in başkanlığını yapan bir diğer tartışmalı isim ise İngiltere Kraliçesi’nin eşi Prens Philip’ti. Üstelik de tam da başkanlığı sırasında Hindistan’da bir ava katılmış ve bir kaplan vurmuştu. Tüm bu rezaletler yıllar önce Almanya’da Pandaların Sessizliği adıyla kitaplaştırıldı. Uzun süre sonra da Pandaleaks adı ile İngilizceye çevrildi. Anlayacağınız WWF’in sicilinde Ebru Özdemir’i mumla aratacak ne isimler ne olaylar vardır. Buna “greenwash” denir. Yani pisliğini yeşille yıkama. Kimine göre bu durum hiç yoktan iyidir, zannederim bu gibi örgütlerin mottosu “Engelleyemiyoruz bari haraca keselim”dir. Ya da siyasette bir dönem söylendiği gibi “Komünizm getirilecekse, onu da biz getiririz”in çevreci versiyonudur.”

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