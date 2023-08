Icon of the Seas: Dünyanın En Büyük Yolcu Gemisi Gün Sayıyor

ABD nakliye şirketi Royal Caribbean’a ait olan “Wonder of the Seas” şu anda dünyanın en büyük yolcu gemisi. Ancak yakında bu unvandan vazgeçmek zorunda kalacak çünkü aynı nakliye şirketinin “Icon of the Seas” gemisi yakında tamamlanacak.

Royal Caribbean International’ın yeni rekoru ele geçirecek gemisi aylardır Finlandiya’nın Turku kentindeki Meyer tersanesinde yapım aşamasında.

Icon of the Seas (Denizlerin Simgesi) 7600 yolcu kapasiteli. Dünyanın en büyük yeni kruvaziyer gemisi 2024’ün başlarında ilk kez yolcularla birlikte yola çıktığında, mürettebat dahil yaklaşık 10 bin kişi gemide olacak.

Mevcut en büyük yolcu gemisi ise 7 bin yolcu kapasiteli.

“Cruise News” portalına göre, Icon of the Seas geçtiğimiz pazar günü ilk kez denize indi. Dört günlük Test sürüşü başarıyla tamamlandı. Bu tür test sürüşlerinde tüm sistemler performans ve işlevsellik açısından kontrol ediliyor.

Tersaneye geri dönen geminin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması planlanıyor.

Denizcilik şirketi Royal Caribbean, geçen yıl Ekim ayında Icon of the Seas’ın ayrıntılarını duyurmuş ve ilk çizimlerini yayınlamıştı.

Devasa bir yüzen eğlence parkı görünümündeki gemide birçok su kaydırağı yer alıyor. Gemide ayrıca minyatür bir golf sahası, buz pateni pisti, tırmanma parkı ve sörf simülatörü yer alıyor.

Icon of the Seas: 40’tan fazla restoran

Yüzer sonsuzluk havuzu, jakuziler, kaplıcalar, spor tesisleri ve 40’tan fazla restoran gibi başka olanaklar da var. Akşamları devasa “Aquadome”da akrobasi ve dalış gösterileri yapılacak ve ayrıca gemide çok sayıda bar bulunacak.

Royal Caribbean’a göre gemi öncelikle çocuklu aileleri hedefliyor. Ancak “Denizlerin Simgesi”, çiftler veya arkadaşlar için de birçok fırsat sunuyor.

Icon of the Seas, Wonder of the Seas’tan iki fazla olmak üzere 20 güverteye yayılacak.

Gemi 365 metreden daha uzun olacak ve 250.800 gros ton ağırlığa sahip olacak. Kabin sayısı 2805.

Icon of the Seas: Son Teknoloji

Sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan ilk Royal Caribbean gemisi, yakıt hücresi teknolojisi ile donatılmış. Nakliye şirketine göre, aynı zamanda “son teknoloji ürünü bir atık yönetim sistemine sahip ve makine ısısını elektriğe dönüştürebilir.”

Icon of the Seas’ın ilk gerçek yolculuğunun 28 Ocak 2024’te yapılması planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre gemi Miami’den doğu ve batı Karayipler’de yıl boyunca yedi günlük yolculuklarda yelken açacak.

Uğranılan limanlar arasında Bahamalar, Cozumel, Philipsburg, St. Maarten ve Honduras bulunuyor.

