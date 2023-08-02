Fatih Altaylı: Zeytin Ağacını Kes, Zeytin İhracatını Yasakla

Fatih Altaylı “Zeytin ağacını kes, zeytin ihracatını yasakla” başlıklı yazısında hükümetin önceki uygulamalarını eleştirdi.

Yazısına sürekli dile getirdiği “Türkiye yönetilmiyor” sözüyle başlayan Altaylı haklılığının örneklerinin her gün görüldüğünü ileri sürdü.

Fatih Altaylı zeytin ihracatının yasaklanmasına konuyu bağlayarak “Ticaret Bakanlığı Türkiye’nin zeytinyağı ihracatını yasaklamış. Daha önce yapılmış başvurular bile onaylanmıyormuş. Öyle ki, ihracatçı taahhütlerini yerine getiremediği için karşı tarafa tazminat ödemek zorunda bile kalabilir. Bakanlığın getirdiği yasağın arkasında ise Cumhurbaşkanı’nın ucuz zannettiği Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında gördüğü zeytinyağı etiketi var. Fiyatı gören Cumhurbaşkanı sinirlenince, fiyatları düşürmek için ihracatı yasaklamışlar” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı zeytin ile ilgili yazısına şöyle devam etti:

“Buradaki iyi haber şu. Fiyatın arz talep dengesi ile oluştuğunu sonunda öğrenmiş olmalılar ki, arzı artırmak için dış satımı yasaklıyorlar. Bu önemli bir adım. Normalde zeytinyağı fabrikalarına jandarma baskını yaparak, marketleri ise telefoncu amcalara taşlatarak fiyatları düşürme girişiminde bulunurlardı. Belli ki, terakki var.

Ancak yine bu durum hayli eğlenceli ve giderek de komik bir hal almaya başlıyor.

Bir yandan milyonlarca zeytin ağacının altındaki “düşük kalorili kötü kömürü” çıkarmak için kesilmesine izin veren yasa çıkaracak, zeytinlikleri korumak isteyenleri jandarma marifetiyle doğduğuna pişman edeceksin.

Diğer yandan zeytinyağı ihracatını yasaklayacaksın.

Yahu biz size üç yıldır tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Üzerindeki zeytin ağacı, altındaki kömürden çok çok daha değerli dedik.”

Bu söylemleri nedeniyle vatan haini ve dış güçlerin adamı olarak lanse edildiğini hatırlatan Altaylı “Şimdi bunu siz de görüyorsunuz artık ama hâlâ görmezden geliyorsunuz. Doğrusu bu müteahhitlerle aranızdaki ilişkinin derinliğini çok merak ediyorum. Çünkü artık belli oldu ki, bazı yanlışları göz göre göre yapıyorsunuz” sözleriyle yazısını noktaladı.

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