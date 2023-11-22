Fatih Altaylı YDA’ya “Çekilen Kıyakları” Yazdı

DHMİ’nin iki yöneticisinin DHMİ müteahhidi YDA’dan ev sahibi yapılması gündemdeki yerini koruyor. Fatih Altaylı YDA şirketini yazdı.

“Hatırlayacaksınız, DHMİ yönetiminde ve Sabiha Gökçen Havalimanı yönetiminde yer alan bazı isimlerin içinde olduğu bir büyük rezaletten söz etmiştim.” sözleriyle yazısına başlayan Fatih Altaylı, “Buradaki bazı iki ismin DHMİ’nin en önemli müteahhitlerinden, Hatay Havaalanı’nın yapımcısı, Sabiha Gökçen Havalimanı müteahhidi, Diyarbakır Havalimanı müteahhidi ve Dalaman Havalimanı İşletmecisi ve müteahhidi YDA’nın Ankara’daki bir konut projesinden ev aldıklarını anlatmıştım. Benim bu yazımdan sonra DHMİ’de yeni gelişmeler oldu.” ifadelerini kullandı.

“YDA’ya dev bir kıyak yapıldığını” iddia eden Altaylı yazısına şöyle devam etti;

“Bu firmanın işlettiği Dalaman Havalimanı bir anda küçüldü, bu küçülme ile birlikte kirası da azaldı. Söylemiştim, YDA Dalaman Havalimanı’nın işletmecisi. 2017 yılında yani tam 6 yıl önce, 150 bin metrekare olarak yapılan ve teslim alınan Dalaman Havalimanı terminal binasında kiraya tabi alan 6 yıl sonra bir anda 25 bin metrekare küçülüverdi.

YDA, 25 yıl boyunca işleteceği bu havalimanına 25 bin metrekare eksik kira ödemesi yapacak. “Yuh daha neler” dediğinizi duyar gibiyim. Ama durun, biraz sonra daha okkalı bir “yuh” çekeceksiniz.

YDA’ya çekilen kıyak bununla da sınırlı değil. Sözleşme şartlarına göre havalimanı işletmecisi, DHMİ tarifesindeki arazi ücretinin yüzde 50’sini de ödemekle mükellef. YDA bu genel kuralı da deliyor.

“Yüzde 50 çok, yüzde 20 ödeyeyim” diyor. Yüzde 60’lık bir indirim talep ediyor.”

Bu talebin anında kabul edildiğini aktaran Altaylı, arazi kirası payının da yüzde 50’den yüzde 20’ye düşürüldüğünü yazdı.

“25 yıllık sözleşmede bunun ne kadar bir miktar tutacağını siz tahmin edin. DHMİ içindeki kaynaklarım bunun her yıl onlarca milyon dolarlık bir “kamu zararına” neden olacağını söylüyorlar.” diyen Fatih Altaylı YDA yazısını şöyle bitirdi:

“Anlayacağınız Ankara’da lüks bir sitedeki iki ev uğruna devletin ve haliyle milletin kaybı milyarlarca TL oluyor. Üzücü olan ise bu iki DHMİ yöneticisinin ucuza gitmiş olması.

Bu yaptıkları kıyakla Ankara’da iki daire değil, Boğaz’da yalıyı hakkediyorlardı. Devlete ve millete bu kazığı ucuza attılar.

Anlayacağınız yine ucuza gittik.”

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