Hükümet doktorları tutuklamayla tehdit ediyor!

Stajyer doktorlar, hükümetin sistemdeki doktor sayısını artırmak amacıyla üniversitelere her yıl çok daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planlarını protesto ediyorlar.

Güney Kore, gelişmiş ülkeler arasında en düşük doktor-hasta oranlarından birine sahip ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle hükümet, on yıl içinde ciddi bir doktor kıtlığı yaşanacağı konusunda uyarıyor.

Hipokrat’ın BBC’den derlediği habere göre bu hafta Seul’deki St Mary’s Hastanesi’nin boş koridorları geleceğin nasıl görünebileceğine dair bir fikir verdi. Acil servisin dışındaki triyaj alanında neredeyse hiç doktor ya da hasta görülemezken, hastalar uzak durmaları konusunda uyarıldı.

25 yaşındaki doktor Ryu Ok Hada ve meslektaşları bir haftadan fazla süredir hastanede çalışmıyorlar.

Ryu, “Sabah 4’te kalkmamak tuhaf hissettiriyor” diye şaka yaparken BBC’ye haftada 100 saatten fazla, çoğunlukla da 40 saat uykusuz olarak çalışmaya alışkın olduğunu söyledi ve ekledi:

“Bu kadar az maaşla bu kadar çok çalışmamız inanılmaz.”

Güney Koreli doktorların ayrılmasıyla ameliyatlar ertelendi

Güney Kore’de doktorların maaşları nispeten yüksek olsa da Ryu, çalışma saatleri göz önüne alındığında kendisinin ve diğer asistan doktorların asgari ücretten daha az kazanabileceğini savunuyor.

Daha fazla doktorun, sağlık sistemindeki yapısal sorunları çözemeyeceğini, bunların aşırı çalışmasına ve düşük ücret almasına neden olduğunu söylüyor.

Güney Kore’de sağlık hizmetleri büyük ölçüde özelleştirilmiştir ancak diğer gelişmiş ülkelere göre uygun maliyetlidir.

Doktorlar, acil durum, hayat kurtaran ameliyatlar ve uzman bakımının fiyatlarının çok düşük belirlendiğini, estetik ameliyatlar gibi daha az gerekli tedavilere ise çok fazla para ödediğini söylüyor.

Bu, doktorların büyük şehirlerde giderek daha kazançlı alanlarda çalışmayı tercih ettiği, kırsal bölgelerde personel yetersizliği ve acil servislerin aşırı yüklendiği anlamına geliyor.

Bir yıldır çalışan Ryu, stajyer ve asistan doktorların ucuz işgücü için üniversite hastaneleri tarafından sömürüldüğünü söylüyor. Bazı büyük hastanelerde personelin %40’ından fazlasını oluşturuyorlar ve onların çalışır durumda kalmasında kritik bir rol oynuyorlar.

Sonuç olarak bazı hastanelerdeki ameliyat kapasitesi geçtiğimiz hafta yarı yarıya azaldı.

Kesinti çoğunlukla ertelenen planlı prosedürlerle sınırlıydı ve yalnızca birkaç izole kritik bakım vakası etkilendi. Geçtiğimiz Cuma günü, kalp krizi geçiren yaşlı bir kadın, yedi hastanenin onu tedavi etmeyi reddetmesinin ardından ambulansta hayatını kaybetti.

Hükümet, söz konusu hastanın ölümcül kanser hastası olduğunu ve ölümünün grevle ilgisi olmadığını söyledi.

‘Doktor yok’

Hem halkın hem de ekstra iş üstlenmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının doktorlara karşı sabrı tükeniyor. Hemşireler, normalde doktor meslektaşlarının sorumluluğunda olan prosedürleri ameliyathanelerde yapmaya zorlandıkları konusunda şikayetçi.

Incheon’daki bir hastanede hemşire olan Bayan Choi, BBC’ye vardiyalarının her gün bir buçuk saat uzatıldığını ve artık iki kişinin işini yaptığını söyledi.

Yeni öğrenci sayısı 5 bine çıkıyor

Hükümetin önerilerine göre, gelecek yıl üniversiteye kabul edilen tıp öğrencilerinin sayısı 3 binden 5 bine çıkacak.

Grevdeki doktorlar, daha fazla hekim yetiştirmenin bakım kalitesini düşüreceğini, çünkü bunun daha az yetkin pratisyenlere tıbbi lisans verilmesi anlamına geleceğini savunuyorlar.

Ancak doktorlar, daha fazla doktorun kötü bir şey olacağı ve çok az sempati toplayacağı konusunda halkı ikna etmekte zorlanıyor.

Bakanlık davayla tehdit ediyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un onay notu, grevin başlamasından bu yana arttı; bu da hükümetin, Nisan ayındaki seçimlerden hemen önce sistemi elden geçirmeye ve prosedürleri daha pahalı hale getirmeye başlama konusunda çok az teşviki olduğu anlamına geliyor.

Artık her iki taraf da yoğun bir açmazın içinde. Sağlık bakanlığı doktorların istifasını kabul etmeyi reddetti ve bunun yerine, gün sonuna kadar hastanelere dönmemeleri halinde onları tıp yasasını ihlal etmekten dava açmakla tehdit etti.

Sağlık bakan yardımcısı Park Min-soo, son tarihi kaçıranların lisanslarının da en az üç ay süreyle askıya alınacağını söyledi.

Hükümet, davanın Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Grevdeki 9 bin doktordan yaklaşık 300’ünün geri döndüğünü iddia eden kurum, cezalandırılma tehdidinin doktorları işe geri döndürmeye yeteceğini umuyor.

Toplantıyı terk edenlerden bazıları hükümetin sert yaklaşımının kamuoyunu değiştirebileceğine inanıyor.

Pazar günü Kore Tabipler Birliği, kıdemli doktorların stajyer doktorlara katılıp katılmayacağı konusunda oylama yapacak. Kıdemsiz meslektaşlarının bir kısmı tutuklanırsa harekete geçme olasılıkları daha yüksek olacak.

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