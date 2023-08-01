Fatih Altaylı Zafer Mutlu, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu Üçgenini Yazdı

CHP’de değişimin lideri Ekrem İmamoğlu’nun Oksijen gazetesinde köşe yazısı yazmasının yankıları sürüyor. Fatih Altaylı Zafer Mutlu ve CHP ilişkisini kaleme aldı.

Oksijen’i “Kentli beyaz Türklerin haftalık gazetesi” diye tanımlayan Altaylı, İmamoğlu’nun burada köşe yazmasının kamuoyu tarafından yeterince değerlendirilmediğini ve anlaşılmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Bahsettiğim şey İmamoğlu’nun kaleme aldığı ya da imzasını koyduğu yazının içeriği değil. İçerikte fazla tartışılacak, değerlendirilecek bir şey yok. Zaten tartışılmadı da. Ya yazı Oksijen’in tirajı nedeniyle çok yaygınlaşamadı ya da içeriği Oksijen okurları için bir anlam ifade etmedi. Bilemem.

Zaten ben işin orasında değilim.

Benim önemli bulduğum içerik değil, bu yazının yayınlandığı mecra.

Yani “OKSİJEN””

Fatih Altaylı: Zafer Mutlu’nun Özelliği CHP ile Olan Yakın İlişkisi

Zafer Mutlu’nun Oksijen’in sahibi olduğunu hatırlatan Altaylı “Yılların gazetecisi, Sabah’ın eski genel yayın yönetmeni, gazetenin sahibi Dinç Bilgin’in akıl hocası, Vatan gazetesinin kurucusu ve sahibi, yıllar süren rekabetten sonra geçtiği Doğan Grubu’nda Aydın Doğan’ın sağ kolu olmayı başarmış önemli bir medya yöneticisi Zafer Mutlu. Zafer Mutlu’nun bir diğer özelliği ise özellikle son yıllarda CHP ile olan yakın ilişkisi. CHP yönetimleri üzerindeki etkisi. Bunda Aydın Doğan’ın etkisinden de faydalandığı sır değil.” ifadelerini kullandı.

Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Zafer Mutlu’nun CHP içinde etkin olduğunu ileri sürerek şunları yazdı:

“Aday listelerinin belirlenmesinde, en azından bazı isimlerin CHP listelerine koyulmasında Mutlu’nun dahli olduğu parti içinde de, Doğan Grubu içinde de konuşulurdu.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu’nu aday olmaya ikna eden, adaylığını destekleyenler arasında da Tuncay Özkan ve Enis Berberoğlu ile birlikte Zafer Mutlu’nun adı hep geçerdi.

Mutlu’nun, Kılıçdaroğlu ile “hemşehri” olması da bu yakınlık içinde etkili görünürdü.

Anlayacağınız, Mutlu iyi bir yönetici olarak iktidar partisi ile arayı bozmadan, CHP’ye yakın olmayı başarmış ve muhalefet partisi içinde Kılıçdaroğlu ile yakın ilişkisi sayesinde etkili olmuştu.

Her ne kadar parti içinde bazıları “Yok canım o kadar da etkili değil” deseler de algı bu etkinin hayli yüksek olduğu idi.”

Tüm bunlar nedeniyle CHP’deki Kılıçdaroğlu karşıtlığının en net sesi İmamoğlu’nun Oksijen’de yer bulmasının önemli olduğunu dile getiren Altaylı yazısını şöyle sonlandırdı:

“Üstelik İmamoğlu, Zafer Mutlu’nun gazetesini tercih ederek, CHP içinde Kılıçdaroğlu’na karşı gelişen hareketin, bazılarının propagandasını yaptığı gibi mezhepsel bir tavır olmadığının da altını çizmek istemiş gibi görünüyor.

Görünen bir diğer gerçek ise artık Zafer Mutlu gibi bir hemşehrisinin bile Kılıçdaroğlu’nu terk ettiği.”

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