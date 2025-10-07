2025 Nobel Fizik Ödülü’nü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 yılı Nobel Fizik Ödülü sahiplerini açıkladı. ABD’nin California eyaletinde çalışan İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve Amerikalı John Martinis, “elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi” üzerine yaptıkları öncü araştırmalarla bu yılın ödülüne layık görüldü.

Kuantum fiziğinde yeni bir sayfa

Bilim insanlarının çalışmaları, kuantum mekaniği ile elektrik devreleri arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturarak, geleceğin kuantum bilgisayarlarının temellerine ışık tuttu. Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada, ödülün “kuantum olaylarının makroskopik sistemlerde de gözlenebileceğini kanıtlayan keşifleri” nedeniyle verildiği belirtildi.

Macron: Fransa için büyük bir gurur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız bilim insanı Michel Devoret’in Nobel Fizik Ödülü kazanmasının ardından sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Macron, “Michel Devoret, kuantum mekaniği üzerine yaptığı çalışmalarıyla Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı! Ülkemiz için büyük bir gurur. Bu ödül, geleceğin bilgisayarlarının yolunu açan Fransız araştırmalarını onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Geçen yılki ödül yapay zekâ çalışmalarına gitmişti

2024 Nobel Fizik Ödülü, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi alanındaki çığır açıcı çalışmaları nedeniyle ABD’li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton’a verilmişti.

Bu yılki ödül ise, kuantum fiziği ve elektronik mühendisliğini bir araya getiren araştırmalara odaklanarak geleceğin teknolojilerine yön verdi.

