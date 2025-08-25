Abdulkadir Uraloğlu’na hız cezası kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda yaptığı yol incelemesi sırasında direksiyon başına geçti. Ancak kısa süreli de olsa hız sınırını aşarak 225 kilometreye ulaşan Bakan, bu anların yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kendi ifadesiyle “ihbar” niteliği taşıyan paylaşım sonrası Uraloğlu’na cezai işlem uygulandı.

Abdulkadir Uraloğlu: Kendimi ihbar ettim

Bakan Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunludur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Ceza miktarı belli oldu

Jandarma ekipleri, hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aştığı belirlenen Bakan Uraloğlu’na 9 bin 267 lira para cezası kesti. Olay, kamuoyunda geniş yankı bulurken, bakanın kendi hatasını paylaşması dikkat çekti.

