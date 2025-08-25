Madonna 67. yaşını Siena’da kutladı!

Pop müziğin kraliçesi Madonna, 67. yaş gününü İtalya’nın Siena kentinde kutladı. Ünlü şarkıcı, kızları Lourdes ve Mercy ile birlikte tarihi Palio di Siena at yarışını izledi. Yarışı ünlülerden Sting ve Eddie Redmayne de takip etti. Yüzyıllardır süregelen Palio geleneği, Madonna için adeta bir doğum günü rüyasına dönüştü.

Madonna: Hayalim gerçek oldu

Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun yıllardır hayalim, doğum günümde Palio at yarışını izlemekti. Bu kutsal ritüeli yaşamak kelimelerle tarif edilemez” ifadelerini kullandı.

Özel doğum günü partisi

Yarışın ardından Siena’nın kalbinde özel bir doğum günü kutlaması yapıldı. Madonna’ya sürpriz olarak dev pembe Labubu pastası getirildi. Pastadaki “Happy Birthday Madudu” yazısı dikkat çekti. Şarkıcı, beyaz saten elbisesiyle pastanın mumlarını üflerken yanında 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris de vardı.

Kutlamalara ünlü isimlerden mesaj

Kutlamalara sosyal medyadan da birçok ünlü isim katıldı. Andy Cohen, Katy Perry ve Justin Trudeau, Madonna’ya “Happy Birthday Queen” yorumlarıyla destek verdi.

