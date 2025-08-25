Magazin

Madonna 67. yaşını Siena’da kutladı!

Pop müziğin efsane ismi Madonna, uzun zamandır hayalini kurduğu Palio di Siena at yarışını doğum gününde izledi. Yarış sonrası Siena’nın kalbinde özel bir parti düzenleyen sanatçıya ünlü isimler de eşlik etti.

NationalTurk FR25/08/2025
5 1 dakika okuma süresi
Pop müziğin efsane ismi Madonna, uzun zamandır hayalini kurduğu Palio di Siena at yarışını doğum gününde izledi.
Pop müziğin efsane ismi Madonna, uzun zamandır hayalini kurduğu Palio di Siena at yarışını doğum gününde izledi.
WTS ile Ayın Fırsatları

Pop müziğin kraliçesi Madonna, 67. yaş gününü İtalya’nın Siena kentinde kutladı. Ünlü şarkıcı, kızları Lourdes ve Mercy ile birlikte tarihi Palio di Siena at yarışını izledi. Yarışı ünlülerden Sting ve Eddie Redmayne de takip etti. Yüzyıllardır süregelen Palio geleneği, Madonna için adeta bir doğum günü rüyasına dönüştü.

İçerik gizle
1 Madonna: Hayalim gerçek oldu
1.1 Özel doğum günü partisi
1.2 Kutlamalara ünlü isimlerden mesaj

Madonna: Hayalim gerçek oldu

Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun yıllardır hayalim, doğum günümde Palio at yarışını izlemekti. Bu kutsal ritüeli yaşamak kelimelerle tarif edilemez” ifadelerini kullandı.

madonna

Özel doğum günü partisi

Yarışın ardından Siena’nın kalbinde özel bir doğum günü kutlaması yapıldı. Madonna’ya sürpriz olarak dev pembe Labubu pastası getirildi. Pastadaki “Happy Birthday Madudu” yazısı dikkat çekti. Şarkıcı, beyaz saten elbisesiyle pastanın mumlarını üflerken yanında 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris de vardı.

Kutlamalara ünlü isimlerden mesaj

Kutlamalara sosyal medyadan da birçok ünlü isim katıldı. Andy Cohen, Katy Perry ve Justin Trudeau, Madonna’ya “Happy Birthday Queen” yorumlarıyla destek verdi.

Bağlantılar
NationalTurk FR25/08/2025
5 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu