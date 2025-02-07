Abdullah Öcalan’ı protesto etmek isteyen emekli askerler engelle karşılaştı.

Dün Çanakkale’de ilginç bir olay yaşandı. Çanakkale’de yerel basınına da yansıyan bu olay, “yok artık” dedirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihindeki meclis grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne davet ederek ev hapsine çıkarılmasını gündeme getirmişti. Daha öncede hükümete benzer çağrılar yapılmıştı. Ancak Bu sefer çağrı MHP’DEN geldiği için şaşkınlık çok daha büyük oldu. daha önce Bu çağrı pek çok kesimin tepkisini çekmişti. Bu tepkilere siyasi arenada Zafer Partisi ve İYİ Parti öncülük ederken, toplumsal alanda ise çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde emekli askerler ve şehit, gazi yakınları bu duruma karşı çıkmıştı.

Bu kapsamda kendilerine “Tertip Komitesi” adını veren ve sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup emekli asker, “Çanakkale’den Mudanya’ya Şehitlerin Kanıyla” adlı yürüyüş düzenlemek için hazırlıklara başladı. Yürüyüşün başlangıç noktası olarak Çanakkale Şehitler Abidesi seçilmişti. Ancak, Çanakkale Valiliği, yürüyüş rotasının izin verilen güzergâhlardan seçilmediği gerekçesiyle bu eylemi engelledi.

Planları sekteye uğrayan emekli askerler, yürüyüşün sembolik bir başlangıcını gerçekleştirmek için Şehitler Abidesi’ne bir ziyaret düzenlemek istediler. Ancak, burada da güvenlik güçleri tarafından yoğun önlemlerle karşılaştılar. Türk bayrağı açmalarına izin verilmeyen grup, Şehitler Abidesi’ne girişlerinin engellenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Protestoların, özellikle toplumdaki farklı hassasiyetleri ortaya çıkardığı bir gerçek. Emekli askerler, geçmişte aynı mücadeleyi verdikleri bir devlet yapısına karşı tepkilerini dile getirirken, toplumun çözüm süreci ve benzeri konularda nasıl derin bir ayrışma yaşadığını da gözler önüne seriyor. Çanakkale’deki bu girişim ve ardından yaşananlar, benzer eylemlerin gelecekte artış gösterme ihtimali olup olmadığını sorusunu kaçınılmaz olarak akıllara getiriyor. Hal böyle iken, Eylemleri engellenen emekli askerler, yaşanan bu duruma tepki gösterdi ve bir açıklama yaptı. Tertip Komitesi adına konuşan Malul Emekli Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdinç Tahtacı, protestolarının amacını şu sözlerle ifade etti:

Gelinen noktada hem terör elebaşının muhatap kabul edilme sürecine tepki gerekse Şehit yakınlarımız ve Gazilerimize Destek olmak maksatlı, Çanakkale Şehitler Abidesi’nden İmralı’ya giden geminin kalktığı Mudanya iskelesine kadar yürüyüş yapacağız. Yürüyüşü Malul Emekli Jandarma kıdemli Başçavuş Erdinç Tahtacı yapacaktır. 12 günlük yürüyüş planlarımız ve izin başvurularımız sizlerle paylaşılacaktır. Yürüyüş konvoyuna İsteyen Şehit yakını ve Gazilerimiz katılabilir. Yol üzerinde bizlere destek olabilecek herkesin desteğini bekliyoruz. Yüce Türk Milleti adına çıktığımız bu yolda maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Tertip Komitesi adına saygılarımızla”

Emekli askerler 3 Şubat’ta Çanakkale’ye yürüyüşü başlatmak için geldiğinde Çanakkale Valiliği tarafından kendilerine yürüyüş izni çıkmadığını öğrendi ve karara gerekçe olarak “yürüyüş rotasının izin verilen yerlerden seçilmediği” gösterildi..

Bu açıklamayla eylem planlarından dönmeyeceklerini ifade eden emekli askerler, protestolarını sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Çözüm sürecine karşı sert bir duruş sergileyen emekli askerlerden birinin anlattığı ”Türk Bayrağı ” Ayrıntısı ise iyice dikkat çekici. Emekli asker şöyle anlatıyor;

Çanakkale Valiliği’nin bu protestoyu Bize sadece kendilerinin kontrolünde Abideye gidip dua edip çıkabileceğimiz söylendi. Kendilerine bunun bir Valilik oyunu olduğunu ve oyuna gelmeyeceğimizi, Eski mesai arkadaşlarımıza tek lafımızın olmadığını söyledik. An itibari ile de ortamı yumuşattılar. Çünkü karşılarındaki adamlar eskiden onlardan birileri idi.

Abideye jandarma koridorunda girdik ve duamızı edip çıktık. Aracımıza binip mecburi istikametten Kilitbahir’e dönüşe geçtik. Kilitbahir vapuruna binince vapuru jandarma ekibi doldurdu.”n engellediği konusunda ise tartışmalar devam ediyor. Protestocular, valiliğin kararının siyasi baskı sonucu alındığını öne sürerken, yetkililer bu iddiaları reddediyor.

Şehitler Abidesi gibi kutsal bir mekânda yapılacak etkinliklerin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirten yetkililer, protestoların izin verilen güzergâhlarda yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca Bu eksende bakıldığında; Son olarak,PKK Terör Örgütü kurucu olması dolayısıyla tam olarak kitaptaki anlamıyla terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın özgürlük ihtimalinin özgürce konuşulabildiği bir ortamda bu yöndeki girişimleri protesto etmek adına yapılan eylemler önleniyorsa Abdullah Öcalan’ın ”umut hakkı’nın yeniden gündeme getirilmesine yönelik tepkilerle birlikte, İmralı Sürecine dair tartışmaların önümüzdeki dönemde daha da alevlenmesi bekleniyor. Öte yandan, bu tartışmaların Özellikle milliyetçi camia üzerindeki siyasi yansımaları ve Bahçeli’nin sözlerinin MHP tabanında nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu. Olayları 1. ağızdan dinlemek için buraya tıkla

Ayrıca protestoya katılan askerlerden birinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama için buraya tıkla