Devlet Bahçeli 1997 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanlığı görevini sürdürüyor. Bu uzun süre içerisinde kimi zaman tartışmalarla kimi zaman aldığı kritik kararlarla gündemde olması hatta özellikle son yıllarda gündemi şekillendirmesi neredeyse alışılmış bir durum olan Devlet Bahçeli, bu kez alışık olunmayan bir şekilde kendi sağlığıyla gündemde.

5 Şubat akşam saatlerinde tam olarak 21:22 ‘de Halk tv Bahçeli‘nin kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. MHP kaynakları bu durumu reddedip rutin sağlık kontrolü olduğunu ifade etmişlerdi. Ancak olayın gerçekleştiği saat ve MHP geçen hafta grup toplantısını iptal etmiş olması şüpheleri arttırdı. Daha önce konuyla alakalı yaptığımız haberde belirttiğimiz gibi konunun bu kadar büyümesinin sebebi Bahçeli’nin daha önce de benzer bir rahatsızlık geçirdiğinin bilinmesi idi. Devlet Bahçeli daha önce de benzer sağlık sorunları yaşamıştı. Özellikle 2019 yılında yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı ve sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. İşte bu gerekçelerden dolayı yılan hikayesine dönen konu bugün itibarıyla çözüldü. MHP resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada devlet Bahçeli’nin on yıl önce takılan kalp kapakçığının yıprandığından dolayı yenilendiği kaydedildi. ; İşte o açıklama;