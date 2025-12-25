Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir adım atıldı. Soruşturma doğrultusunda, Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilecek eş zamanlı operasyonlarla toplam 20 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Kamu kurumları hedefte

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün kamu mahrem yapılanması kapsamında; Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, EPDK, SDÜ, FÜ ve çeşitli kamu kurumları bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

20 şüpheli için gözaltı kararı

Yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk kuvvetlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgüt mensuplarının operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

Bu kapsamda;

5’i aktif görevde,

14’ü ihraç edilmiş,

1’i sivil olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankesörlü ve sabit hat kayıtları delil oldu

Şüpheliler hakkında yapılan teknik ve fiziki takiplerde; Etkin pişmanlık beyanları, Ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık veya tekil şekilde aranma kayıtları, Örgütsel eylemlere dair tespitler delil olarak dosyaya girdi.

Eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin, 25 Aralık 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlarla gerçekleştirileceği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi. Operasyonların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

