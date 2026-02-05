FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı Epstein dosyalarında ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuyla paylaşmasının ardından, dosyalarda yer alan bağlantılar dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklanan belgeler arasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’deki avukatı olarak bilinen Reid Weingarten’ın, Epstein’in de hukuki temsilciliğini üstlendiğini ortaya koyan yazışmalar bulunuyor.

Epstein’i temsil ettiğini gösteren mektup dosyalarda yer aldı

Paylaşılan belgeler arasında Temmuz 2019 tarihli ve Reid Weingarten imzasını taşıyan bir mektup yer alıyor. Söz konusu mektupta, Weingarten’ın hukuk şirketinin Jeffrey Epstein’i temsil ettiği açık ifadelerle belirtiliyor. Mektubun, Epstein adına bazı belgelerin korunması ve ibraz edilmesi talebiyle kaleme alındığı görülüyor.

Yazının giriş bölümünde, “Yukarıda belirtilen konuda Jeffrey Epstein’i temsil ediyoruz. Aşağıdaki belgelerin korunması ve ibrazını talep etmek için bu mektubu yazıyoruz” ifadesi kullanılırken, devamında talep edilen belgelerin kapsamına ilişkin ayrıntılara yer veriliyor.

Yargı müdahalesi vurgusu dikkat çekti

Weingarten imzalı mektubun sonunda ise hükümete açık bir çağrı yer alıyor. Belgelerde, “Hükümetin yukarıdaki talepleri yerine getirip getirmeyeceğini bize bildiriniz, böylece Bay Epstein yargı müdahalesine başvurmanın gerekli olup olmadığını belirleyebilir” ifadeleri bulunuyor. Ayrıca davanın seyrine göre ek bilgi ve belge talep etme hakkının saklı tutulduğu da vurgulanıyor.

Gülen’in ABD’deki avukatı olarak biliniyor

Reid Weingarten, kamuoyunda uzun süredir Fetullah Gülen’in ABD’deki avukatı olarak tanınıyor. Weingarten daha önce yaptığı açıklamalarda, Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu iddialarını reddetmiş, müvekkilinin güvenliğinden endişe duyduklarını ve ABD’li yetkililerle bu konuyu değerlendirdiklerini dile getirmişti.