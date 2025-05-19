Fetullah Gülen’in resmi kayıtlarda halen sağ görünüyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ortaya atılan yeni bir iddia kamuoyunun gündemine oturdu. ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 20 Ekim 2024’te hayatını kaybettiği ve aynı bölgede toprağa verildiği belirtilen Gülen’in, Türkiye’deki nüfus kayıtlarında hala sağ göründüğü ileri sürüldü.

Fetullah Gülen’in sağ görünmesiyle ilgili olarak kurumlardan doğrulama geldi

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Gülen’in ölümünün ardından Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat kaynaklarının söz konusu durumu doğruladığı belirtildi. Ancak resmi makamlara bugüne kadar herhangi bir bildirim yapılmadığı ifade edildi.

Gülen’in ölümünün kayıtlara geçmemesinin nedeninin, FETÖ üyelerinin konuyla ilgili herhangi bir resmi işlemde bulunmaması olduğu öne sürüldü.

Yurt dışı ölümler nasıl kayda geçiyor?

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ölüm bilgilerinin nüfus kayıtlarına işlenmesi için belirli bir prosedür izleniyor. Buna göre, ölümün gerçekleştiği ülkedeki yerel makamlardan alınan resmi belgenin Türkiye’nin dış temsilciliklerine ulaştırılması gerekiyor. Bu belgenin dış temsilcilik tarafından işlenmesiyle ölüm aile kütüğüne geçiyor.

Söz konusu bildirim dış temsilciliklere yapılamadığı takdirde ise, yabancı makamlardan alınan resmi ölüm belgesinin Türkçe’ye çevrilip onaylanmasıyla birlikte, müracaat edilen ilçe nüfus müdürlüğü tarafından ölüm tutanağı düzenlenebiliyor.

