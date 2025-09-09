FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında emniyet mahrem sorumluları ve aktif görevdeki polislerin de yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mahrem imamlar ve emniyet personeli hedefte

Soruşturma dosyasında, 2012-2014 yılları arasında Polis Akademisi ve polis okullarında öğrencilerden sorumlu 4 emniyet mahrem imamının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca 11’i aktif görevde, 3’ü ihraç edilmiş olmak üzere toplam 14 emniyet personelinin de şüpheliler arasında yer aldığı kaydedildi.

Gizli veriler ve ardışık aramalar delil oldu

Şüphelilerle ilgili olarak, örgüt üyeliğine dair itirafçı beyanları, “garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart kayıtları, Bank Asya hesapları ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramalar tespit edildi.

Yurt dışında olanlar da var

Toplam 18 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 16’sı yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

