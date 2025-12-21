FutbolSporTürkiye

Galatasaray 3 puanı farklı aldı

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü

NationalTurk NL21/12/2025
0 Bir dakikadan az
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü

Galatasaray’da Yunus Akgün farkı

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 10. fakikasında Barış Alper Yılmaz’ın asistinde Yunus Akgün perdeyi açtı: 1-0

82’de Gabriel Sara oyuna girdikyen 9 dakika sonra Yunus’un asistinde farkı ikiye yükseltti.

88’de Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz’ın ikinci asistinde skoru belirledi.

Icardi böylece 60 gole ulaşarak, Galatasaray’da en fazla gol atan yabancı Hagi’nin 59 gollük rekorunu kırdı.

Bu sonuçla 17 haftada 42 puana ulaşan lider Galatasaray, Fenerbahçe’nin 3 puan önünde yer almayı sürdürdü.

Ligde Göztepe ise Samsunspor’u Arda Okan Kurtulan’ın iki golüyle yendi ve 32 puanla haftayı 4. tamamladı.

Bağlantılar
NationalTurk NL21/12/2025
0 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu