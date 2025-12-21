Galatasaray 3 puanı farklı aldı

Galatasaray’da Yunus Akgün farkı
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 10. fakikasında Barış Alper Yılmaz’ın asistinde Yunus Akgün perdeyi açtı: 1-0
82’de Gabriel Sara oyuna girdikyen 9 dakika sonra Yunus’un asistinde farkı ikiye yükseltti.
88’de Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz’ın ikinci asistinde skoru belirledi.
Icardi böylece 60 gole ulaşarak, Galatasaray’da en fazla gol atan yabancı Hagi’nin 59 gollük rekorunu kırdı.
Bu sonuçla 17 haftada 42 puana ulaşan lider Galatasaray, Fenerbahçe’nin 3 puan önünde yer almayı sürdürdü.
Ligde Göztepe ise Samsunspor’u Arda Okan Kurtulan’ın iki golüyle yendi ve 32 puanla haftayı 4. tamamladı.