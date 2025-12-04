Ankara’da su krizi uyarısı yapıldı! Kesinti olacak mı?

Ankara’da kuraklığın etkileri giderek belirginleşirken, kentte son dönemde yaşanan su kesintileri ve barajlardaki düşük seviyeler nedeniyle yeni bir döneme giriliyor. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankaralıların su tüketiminde yeterli tasarruf göstermediğini vurgulayarak, mevcut su rezervlerinin dikkatli kullanılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Akçay, özellikle gece ve sabaha karşı tüketimin en düşük olduğu saatlerde suyun kontrollü verileceğini belirterek, sürecin hem rezerv yönetimi hem de kuraklık baskısı nedeniyle kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Su rezervleri düşüyor

Akçay, barajlarda yaklaşık 210 milyon metreküp su bulunduğunu aktararak, Eğrekkaya, Akyar ve Çamlıdere barajlarındaki ölü hacimdeki suların kullanıma kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kuraklığın 18 aydır sürdüğünü hatırlatan Akçay, aynı seviyede devam etmesi hâlinde karşılaşılabilecek riskleri değerlendirdiklerini belirtti.

Günlük tüketim 1,3 milyon metreküp

Ankara’da günlük ortalama su tüketiminin 1 milyon 300 bin metreküp olduğunu açıklayan Akçay, bunun 600 bin metreküpünün Kesikköprü Barajı’ndan sağlandığını belirtti. Kalan miktarın Gerede Tüneli, Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarından karşılandığını ifade eden Akçay, mevcut koşulların devam etmesi hâlinde suyun 2026 sonuna kadar dikkatle kullanılmak şartıyla yeterli olabileceğini kaydetti.

“Bahçe sulayarak, araç yıkayarak bu su Ankara’ya yetmez”

Akçay, kuraklığın aynı seviyede sürmesi durumunda mevcut rezervlerin ancak kontrollü tüketimle yönetilebileceğini vurguladı. Su israfının büyük bölümünün gereksiz kullanım kaynaklı olduğunu belirterek, “Bahçeleri sulayalım, arabaları yıkayalım, tarlayı sulayalım… Eğer böyle şeylerle devam edeceksek, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde su yetiştiremezsiniz” dedi.

Kesintiler arızalardan kaynaklanıyor

Son günlerde yaşanan kesintilerin önemli kısmının arızalardan kaynaklandığını ifade eden Akçay, su hatlarının eski olduğunu ve vatandaşlardan sabır beklediklerini söyledi.

2025’te su tarifesine zam yok

Akçay, gelecek yıl su tarifesinde zam yapılmayacağını açıklayarak, “Enflasyona oranla otomatik olarak artıyor. 15 ila 30 metreküp su tüketen aboneler için konut tarifesini artırdık. Daha makul tüketim hedefliyoruz” dedi. Özellikle yüksek tüketim yapan abonelerde havuz doldurma, bahçe sulama ve araç yıkama gibi faaliyetlerin öne çıktığını belirterek, dikkatli kullanım çağrısını yineledi.

