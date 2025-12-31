En Son HaberlerGündemTürkiye
İstanbul Valiliği’nden kar uyarısı
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışının yeniden etkili olacağı uyarısında bulundu
İstanbul’un kuzeyinde kar etkili olacak
Açıklamada, kar yağışının özellikle kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde daha etkili olacağı belirtildi. Yerde kar örtüsü oluşturacak şekilde yağış alması beklenen bölgeler şu şekilde sıralandı:
• Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli.
• Sancaktepe ve Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri.
• Sarıyer‘in kuzey kesimleri.
• Arnavutköy ve çevresi.