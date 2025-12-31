En Son HaberlerGündemTürkiye

İstanbul Valiliği’nden kar uyarısı

İstanbul’un kuzeyinde kar etkili  olacak

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışının yeniden etkili olacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, kar yağışının özellikle kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde daha etkili olacağı belirtildi. Yerde kar örtüsü oluşturacak şekilde yağış alması beklenen bölgeler şu şekilde sıralandı:

•⁠ Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli.

•⁠ Sancaktepe ve Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri.

•⁠ Sarıyer‘in kuzey kesimleri.

•⁠ Arnavutköy ve çevresi.

