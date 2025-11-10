İstanbul’da bir intihar girişimi daha!

İstanbul’da üç günde iki intihar

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bir vatandaş atlayarak yaşamına son verdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin taksiden aniden inerek korkuluklardan kendisini bıraktığı belirtildi.

Taksi şoförünün, arkasından koşsa da atlayan vatandaşa yetişemediği de bildirildi. Sahil Güvenlik tarafından denizden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Beykoz’da balık tutanların oltasına takılan cesedin kimliği belli oldu. Beykoz Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahilde balık tutanların oltasına takılan ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesedin Emrullah Şimşek’e (24) ait olduğu ve dün Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden atlayarak hayatına son verdiği öğrenildi.