Alperen Şengün şova devam

Alperen Şengün’den 25 sayı

Alperen Şengün‘lü Houston Rockets, evinde Portland Trail Blazers’ı ağırladı.

NBA’de Blazers’ı konuk eden Rockets’ta 36 dakika 27 saniye süre alan milli basketbolcumuz, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynayarak triple-double’ı 1 asistle kaçırdı. Houston’ın bir diğer yıldız ismi Kevin Durant ise 30 sayı kaydetti.

Portland Trail Blazers’ta Deni Avdija’nın 22 sayı ve 10 ribauntluk performansı farklı mağlubiyete engel olamadı.

Ime Udoka önderliğindeki Houston Rockets’ta savunma yönünü öne çıkaran Alperen, savunmada 3 top çalma ve 3 blok yaparken aynı zamanda hiç top kaybetmedi.

Adem Bona’lı Sixers, Pistons’a mağlup oldu

Milli oyuncu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons’a 114-105 yenildi.

Little Caesars Arena’da oynanan müsabakada Adem Bona 2 sayı ve 5 ribauntluk performans gösterdi.

Tyrese Maxey 31 sayıyla oynarken VJ Edgecombe 18 sayı kaydetti.

Pistons’da Javonte Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Daniss Jenkins ise 19 sayıyla oynadı.