Galatasaray’da Eray Yazgan’a ceza

Eray Yazgan’ hapis cezası

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gazeteci Cem Küçük 30 Aralık 2025’te TGRT’deki programda, “Sayın Sadettin Saran’ı TÜGVA’ya filan sokmuyorsunuz ama Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan 52 yılla yargılanıyor ve her yere girip çıkıyor.” demişti.

Galatasaray Spor Kulübü konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır. Bahsi geçen dava; Sayın Yazgan’ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif A.Ş. adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir.”

Hakkında hazırlanan iddianamede, Yazgan’ın ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesine muhalefet’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapse ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istenmişti.

AA’nın aktardığına göre mahkeme Yazgan’a reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin lira para cezası verdi.

Ne olmuştu?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 14 Eylül 2024’te ‘meritking.news’ isimli sitenin ‘meritking’ isimli yasadışı bahis sitesine ait olduğuna ve sponsorluk anlaşmasının suç teşkil ettiğine dair müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı.

Galatasaray, ‘meritking.news’ isimli sitenin haber sitesi olduğu düşüncesiyle sponsorluk görüşmelerine başlandığını, sitenin isminin kullanılması hususunda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) görüş alındığını, TFF’nin 13 Eylül 2024’te ‘Uygundur’ cevabı vermesi üzerine sözleşme imzalandığını belirtti.

Net Holding A.Ş’den Galatasaray Spor Kulübü’ne 16 Eylül 2024’te ‘merit’ markasının ‘meritking’ sitesinin yasadışı bahis sitesi olduğuna ilişkin ihtar yapılması üzerine Galatasaray, sponsorluk sözleşmesinin 17 Eylül 2024’te askıya aldı. Aynı günkü maçta site reklamlarını kullanmayı bıraktı.

30 Eylül 2024’teyse Galatasaray siteyle sözleşmeyi feshetti. 11 Ekim 2024’te de İstanbul başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Takipsizlik kararına Spor Toto Teşkilat Başkanlığı itiraz etti.

İtirazda, eksik ve yetersiz araştırma yapıldığı, 14 Eylül 2024’teki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Galatasaray’ın sahasındaki dijital led panolarında ve Galatasaraylı futbolcuların formalarında ‘meritking.news’ reklamlarının yer aldığı hatırlatıldı.

23 Ocak 2025’te Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında ‘yasadışı bahse teşvik’ suçundan verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Cem Küçük’ten Eray Yazgan yorumu – Video