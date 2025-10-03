Güllü’nün çocukları isyan etti

Güllü’nün ölümünde şüpheler sürüyor

26 Eylül’de Yalova Çınarcık‘ta yaşadığı evin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü‘nün dosyası şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor. Olay gününden bu yana konuşmayan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuyan Ülkem, sessizliğini bozdu. Yalova Adliyesi’nden çıkışta konuşan Tuğberk Yağız Gülter, “Ülkeye sesleniyorum. Bizlere acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız. Bizim canımız, ciğerimiz söndü. Acımızın üstüne ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız. Kamera, mikrofon tutan, yorum yapan hiç kimsenin annesi ölmedi mi? Çığlıkları niye duymuyorsunuz? Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye’nin vicdanı nerede? Herkes pislik yapma derdinde, başka hiçbir dertleri yok. Niye kimse bizim ağlamamızı istemiyor? Biz daha annemin mezarına gidip sarılamadık. Herkes orada diye” dedi. Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem ise “Ben hakkımı helal etmiyorum. Annemin de bunlara konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim” ifadelerini kullandı. Yalova’da 5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün soruşturması çerçevesinde kızı ve oğlunun müşteki olarak dinlendiği öğrenildi.