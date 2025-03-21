Ekrem İmamoğlu Kreş Soruşturması

Ekrem İmamoğlu, gözaltında tutulduğu süreçte hakkında açılan üçüncü soruşturmayı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’da açtığı kreşler nedeniyle hakkında yeni bir dosya hazırlandığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu: “Kreş Açma Suçunu İşlemeye Devam Edeceğiz”

19 Mart 2025 tarihinden bu yana gözaltında bulunan İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum.”

İmamoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözaltı sürecine bir soruşturmanın daha eklenmesi tepkiyle karşılandı.

İmamoğlu Gözaltında

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı dosya kapsamında gözaltına alınmıştı. “Suç örgütü kuruculuğu”, “kamu ihalelerinde usulsüzlük”, “yolsuzluk” ve “terör örgütüne destek” suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında, İmamoğlu ile birlikte 100’ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

İBB’ye bağlı Medya A.Ş., Kent Uzlaşısı Projesi ve bazı sosyal belediyecilik uygulamalarının merkezde yer aldığı soruşturma, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra başlatılmıştı. Söz konusu gelişme, hem muhalefet hem de uluslararası çevrelerce “siyasi hamle” olarak yorumlanmıştı.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanında protestolar başladı. CHP ve muhalefet partileri İstanbul Saraçhane başta olmak üzere birçok meydanda eylem çağrıları yaptı. Saraçhane’de düzenlenen mitinglerde Mansur Yavaş, Özgür Özel ve çok sayıda siyasi lider halka seslenerek demokrasi ve hukuk vurgusu yaptı.

Ekrem İmamoğlu: Gözaltı Süreci

Yeni açılan kreş soruşturmasıyla birlikte toplam üç dosyayla karşı karşıya kalan İmamoğlu, yaptığı açıklamalarla sürecin siyasi boyutuna işaret etmeye devam ediyor. Kamuoyunda “hizmet suç sayılıyor” yorumları dikkat çekerken, İBB Başkanı’nın gözaltındaki sürecinin ne kadar süreceği merak konusu olmaya devam ediyor.