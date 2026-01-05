Menajer Haluk Şentürk uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltılar sürüyor. Şarkıcı Hadise, Deniz Seki ve Aşkın Nur Yengi başta olmak üzere çok sayıda sanatçının menajerliğini yapan Haluk Şentürk’ün, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Haluk Şentürk evinde gözaltına alındı

Haluk Şentürk’ün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı, ardından işlemleri için adliyeye götürüldüğü belirtildi. Gözaltının, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Birçok ünlü ismin menajerliğini yaptı

Haluk Şentürk’ün menajerliğini üstlendiği isimler arasında Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi tanınmış sanatçıların da bulunduğu ifade edildi. Şentürk’ün uzun yıllardır müzik dünyasında aktif olarak görev yaptığı biliniyor.

Aynı operasyonda Doğukan Güngör de gözaltında

Bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

