İstanbul’da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini duyurdu. Kararın, ilgili ilçe kaymakamlıkları tarafından alındığı belirtildi.

Kaymakamlık kararıyla eğitim durduruldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi. Kararın, okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destekleme ve takviye kurslarını da kapsadığı ifade edildi.

Bazı kamu personeline idari izin

Aynı ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli ve hamile personelin yanı sıra 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak bu kapsamın, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanlarında görev yapan kadın personeli içermediği vurgulandı.

Engelli çocuğu olan anneler kapsamda

Valilik açıklamasında, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan annelerin ise görev yaptıkları meslek grubu fark etmeksizin idari izinli sayılacağı belirtildi. Alınan kararın üniversiteleri kapsamadığı, yükseköğretim kurumlarının kendi yönetimlerinin alacağı kararlar doğrultusunda hareket edeceği ifade edildi.

Ekipler sahada görev başında

İstanbul’u etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilgili kurumların ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapmaya devam ettiği, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmelerinin önem taşıdığı kaydedildi.

