Fatih Altaylı’ya 5 yıl hapis istemi!

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını tehditle suçlanıyor

YouTube kanalındaki yayında kullandığı ifadeler nedeniyle, “Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede Altaylı’nın 5 yıl hapsi talep edildi. Altaylı, YouTube’daki programında halkın yüzde 70’inin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına karşı olduğuyla ilgili bir anketi yorumlamış ve şöyle konuşmuştu:

“Bu oran çok da beklediğim oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak, bu millet hoşuna gitmediği, istemediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı, boğazlanan veya intihar etti süsü verilen.”

Bu sözlerin çarpıtıldığı bir anı paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Altaylı, Suyun ısınmaya başladı” demişti.